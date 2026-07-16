血荒！中部地區血液庫存僅剩2.2天 醫療用血面臨嚴峻挑戰

台中捐血中心今表示，受暑假民眾外出旅遊以及颱風影響，中部地區血液庫存持續下降，截至今天上午7時，血液總庫存僅剩2.2天，各血型都急缺，O型更只剩下1.8天庫存，尤其醫療用血供應面臨嚴峻挑戰，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

台中捐血中心說，目前中彰投雲地區每天約需1800袋血液供應各醫療院所使用，目前仍有約8640袋的庫存缺口，情況十分嚴峻，急需民眾共同響應捐血，讓醫院臨床治療不受影響。

捐血中心說，暑假向來是血液募集最困難的時期，因校園停止團體捐血，加上民眾安排旅遊、高溫炎熱及近期颱風影響，使捐血人數明顯減少，血液募集面臨更大的壓力。

台中捐血中心說，台中、彰化、南投及雲林地區共設有14處固定捐血定點及多處捐血車，民眾可就近前往捐血。更歡迎家長趁著暑假，帶領家中年滿16歲以上的青少年一同投入捐血行列。捐血前務必攜帶附有照片的身分證明文件，並保持充足睡眠、避免空腹，以確保捐血安全與品質。