快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風早可啟動應變！護師工會批醫療機構不應錯置風險管理責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
颱風假引發醫院人手調度討論，護師工會今天發聲明指出，原屬醫療機構風險管理、人力配置及職業安全衛生管理責任，不應錯置為地方政府宣佈停班停課造成的外部問題，模糊醫療機構雇主法定責任，並導致社會誤解醫療人員未到醫院執勤，導致醫療服務受影響。聯合報系資料照
颱風假引發醫院人手調度討論，護師工會今天發聲明指出，原屬醫療機構風險管理、人力配置及職業安全衛生管理責任，不應錯置為地方政府宣佈停班停課造成的外部問題，模糊醫療機構雇主法定責任，並導致社會誤解醫療人員未到醫院執勤，導致醫療服務受影響。聯合報系資料照

颱風假引發醫院人手調度討論，護師工會今天發聲明指出，原屬醫療機構風險管理、人力配置及職業安全衛生管理責任，不應錯置為地方政府宣佈停班停課造成的外部問題，模糊醫療機構雇主法定責任，並導致社會誤解醫療人員未到醫院執勤，導致醫療服務受影響。

護師工會指出，護理人員是否想放颱風假，並非本次事件真正應受檢視者，而是醫療機構面對可合理預見的天然災害風險時，是否已善盡雇主職業安全衛生義務，建立足以維持必要醫療服務的人力備援、災害應變及持續營運機制，以本次巴威颱風為例，7月3日媒體便已揭露巴威恐發展為強颱，至宣布放假的10日間，北榮有超過一周時間可以預作準備。

急診、加護病房、住院、手術室等必要醫療服務，具24小時持續運作之特性。護師工會指出，依實務經驗，天然災害期間，多數必要醫療單位護理人員仍會依勤務安排，設法到院執勤，部分人員甚至會提前進駐醫院，調整通勤時間或自行克服交通困難，維持病人照護不中斷，不否認天災期間為持醫療服務的公益性，但這不代表醫療工作者應喪失安全工作的基本權利。

護師工會強調，病人照護必要性，不能被用來正當化醫療機構天然災害，全數轉嫁第一線人員自行承擔，病人與醫療工作者安全，並非互斥價值，「而是醫療機構必須同時履行的管理責任」，7月3日得知巴威颱風消息後，醫療機構可分階段盤點不可延期手術必要人力，並安排備援、替代人力及支援機制，調查需上班人員交通方式，並規劃災後新增的工作負荷。

護師工會指出，若醫院在已有連續數日氣象預警之情況下，仍因地方政府宣布停止上班而發生人力配置或手術排程困難，首先應檢討者，應是醫院自身之人力備援、職業安全管理及營運持續制度，而非將責任歸因於停止上班之行政決定，此事反映的不是災害來得過快，而是醫院自身之風險管理與整備是否充分。

巴威颱風 颱風

延伸閱讀

未考量病患權益？北榮1天颱風假完成95台手術 院長公開信澄清「病人第一」

巴威颱風假補眠30小時！一票上班族狂讚：周休三日真的有用

【專家之眼】科學不能輸給選票的颱風假

反對放颱風假的人很自私？他怒轟「道德魔人」：別替老闆瞎操心

相關新聞

台北到花蓮僅186元！網友精算省錢攻略 2張悠遊卡成關鍵

網友分享「186元從台北搭火車到花蓮」的省錢攻略，引發熱烈討論。旅客需先購買299元的「TPASS宜蘭三日券」，再搭乘國道客運及台鐵，雖有挑戰但不乏成就感。許多網友讚賞規劃，但也有人認為過程複雜。

捷運台北車站增無門檔LED閘門 北捷：逃票罰50倍

台北捷運於6月時在國父紀念館站5號出口2處閘門推出「閘門LED通行識別指示燈」，今起在捷運台北車站B3層鄰近高鐵及台鐵方向的2座閘門加裝，並新增「異常進入 紅燈閃爍」警示功能，提醒有心人士切莫因為門檔拆除心存僥倖意圖逃票，違者依法開罰。

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，外出做好防曬、多補充水分，另外在內陸局部地區可能會有36度左右高溫，今天、明天在台東地區可能會有焚風發生的狀況。未來1周都容易有午後雷陣雨，大台北、西半部山區有局部大雨發生狀況，中午外出留意天氣變化。

香蕉不能空腹吃！日營養師揭最佳食用時機 推2方法「營養攝取最有效」

香蕉是許多人日常喜愛的水果，但究竟怎麼吃才能將營養最大化？據日媒Medical DOC報導，營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。

帶小孩玩水必看！日本前海巡二寶媽曝「保命穿搭」救生衣、泳衣別買錯

暑假帶孩子到海邊戲水，水上安全是家長的首要考量。據日媒FNN報導，前日本海上保安廳隊員川崎Misa建議，若要到海邊戲水，父母應讓孩童穿著長袖長褲型水母衣以防水母螫傷。泳衣務必挑選螢光橘、亮黃等高飽和色彩，若想節省預算，學校的深色泳衣也可穿，但要外搭亮色T恤，同樣能大幅提高海中能見度。此外，防曬帽應選擇附有下巴防風繩與插扣的款式，才能避免強勁海風吹走帽子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。