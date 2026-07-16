巴威颱風早可啟動應變！護師工會批醫療機構不應錯置風險管理責任

颱風假引發醫院人手調度討論，護師工會今天發聲明指出，原屬醫療機構風險管理、人力配置及職業安全衛生管理責任，不應錯置為地方政府宣佈停班停課造成的外部問題，模糊醫療機構雇主法定責任，並導致社會誤解醫療人員未到醫院執勤，導致醫療服務受影響。

護師工會指出，護理人員是否想放颱風假，並非本次事件真正應受檢視者，而是醫療機構面對可合理預見的天然災害風險時，是否已善盡雇主職業安全衛生義務，建立足以維持必要醫療服務的人力備援、災害應變及持續營運機制，以本次巴威颱風為例，7月3日媒體便已揭露巴威恐發展為強颱，至宣布放假的10日間，北榮有超過一周時間可以預作準備。

急診、加護病房、住院、手術室等必要醫療服務，具24小時持續運作之特性。護師工會指出，依實務經驗，天然災害期間，多數必要醫療單位護理人員仍會依勤務安排，設法到院執勤，部分人員甚至會提前進駐醫院，調整通勤時間或自行克服交通困難，維持病人照護不中斷，不否認天災期間為持醫療服務的公益性，但這不代表醫療工作者應喪失安全工作的基本權利。

護師工會強調，病人照護必要性，不能被用來正當化醫療機構天然災害，全數轉嫁第一線人員自行承擔，病人與醫療工作者安全，並非互斥價值，「而是醫療機構必須同時履行的管理責任」，7月3日得知巴威颱風消息後，醫療機構可分階段盤點不可延期手術必要人力，並安排備援、替代人力及支援機制，調查需上班人員交通方式，並規劃災後新增的工作負荷。

護師工會指出，若醫院在已有連續數日氣象預警之情況下，仍因地方政府宣布停止上班而發生人力配置或手術排程困難，首先應檢討者，應是醫院自身之人力備援、職業安全管理及營運持續制度，而非將責任歸因於停止上班之行政決定，此事反映的不是災害來得過快，而是醫院自身之風險管理與整備是否充分。