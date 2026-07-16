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北捷閘門LED通行識別指示燈加入「異常進入」紅燈警示 北車加入試辦

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北車站加入試辦「閘門LED通行識別指示燈」，附有「異常進入 紅燈閃爍」警示功能。圖／臺北大眾捷運股份有限公司
臺北車站加入試辦「閘門LED通行識別指示燈」，附有「異常進入 紅燈閃爍」警示功能。圖／臺北大眾捷運股份有限公司

北捷運公司即日起於臺北車站B3層鄰近高鐵及臺鐵方向的2座閘門，加裝自行研發的「閘門LED通行識別指示燈」，並新增「異常進入 紅燈閃爍」警示功能，提醒有心人士切莫因為門檔拆除心存僥倖意圖逃票，違者依法開罰。

臺北車站是繼國父紀念館站首次推出後，第二個擴大試辦的車站，試辦的閘門除了移除紅色門檔，裝設紅、綠燈條，加速旅客通行外，更進一步回應使用者回饋，於2車站的試辦閘門增設異常進入警示。

北捷指出，國父紀念館站及臺北車站的「閘門LED通行識別指示燈」，均裝置「異常進入 紅燈閃爍」警示功能。當票卡感應異常，閘門亮起紅色燈光，螢幕同步顯示「X」圖示，並指引旅客「請洽詢問處」，若旅客未退出閘門，仍持續向前通過，紅色燈光立即轉為連續閃爍，並同步發出急促警示音，提醒旅客應立即至詢問處洽站務人員協助。

「閘門LED通行識別指示燈」6月上旬率先在國父紀念館站試辦後，許多旅客肯定，新增紅、綠燈號，無須再特別查看閘門螢幕，即可快速辨識票卡感應結果，通行更直覺、更快速。此次擴大於臺北車站試辦，將持續觀察試辦情形及蒐集旅客意見，作為後續精進服務參考，打造更貼近旅客需求的智慧運輸環境。

請旅客務必持有效票卡感應進出站，切勿尾隨他人進出閘門逃票。如有逃票情形，依《大眾捷運法》第49條規定，除須補繳票價外，並應支付票價50倍之違約金。如遇票卡無法感應進、出站或票卡遺失等情形，請先洽站務人員協助處理，共同維護公平、安全的乘車環境。

北捷 臺鐵 國父紀念館

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