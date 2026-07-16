睡夢中被熱醒…松鼠觸高壓電造成彰化縣伸港鄉5399戶停電

今天清晨5時26分，因一隻松鼠觸電，導致架空高壓跳線饋線跳脫，造成彰化縣伸港鄉5399戶突然停電，由於天氣很熱，許多人被熱醒，台電接獲通報，在今天上午6時20分恢復供電。

伸港鄉今天清晨的停電範圍，包括中華路、建興路、中興路一段、大同村等一帶，由於多數人還吹著冷氣還沒起床，突來的停電，讓很多人因此熱醒，有的民眾則在臉書上抱怨，表示停電造成電動鐡無法開啟，必須滿身大汗拉起鐵門。

停電發生時，有民眾在伸港崙仔頂土地公廟，目擊有隻松鼠碰觸到高壓電，突然碰兩聲後，就沒有電了，並有一隻松鼠橫屍在地。

台電公司表示，在停電後，即在第一時間派員搶修及縮小停電範圍，先在5時27分復電4323戶，隨後在上午6時20分故障修復妥，全部復電完成。