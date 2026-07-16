橄欖油辣喉不是壞掉！醫曝是「這成分」在作用 有如天然止痛藥

新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸近日在其臉書上分享了一則有趣的觀察，揭露了高品質特級初榨橄欖油的辛辣秘密。他表示，許多人在第一次品嚐這類橄欖油時，常被其喉嚨的嗆辣感驚嚇到。這種辣感其實是來自於橄欖中的天然植物多酚——橄欖辛辣醛（Oleocanthal）。這種化合物不僅是橄欖保護自己的天然成分，還具有類似於布洛芬等止痛藥的抗發炎效果，被譽為「天然的止痛藥」。

許醫師進一步指出，好的橄欖油帶有一點苦辣味，這通常不是缺點，反而是新鮮且富含天然多酚的表現。他還分享了個人喜好，推薦將芒果淋上橄欖油，再搭配起士一起食用，並強調橄欖油的青草味與水果的搭配非常和諧。

此貼文引發網友熱議，有人質疑芒果與橄欖油的搭配是否過於「黑暗料理」，但許醫師回應稱這種搭配實際上非常美味。此外，他還建議其他水果如水蜜桃和哈密瓜也可以用橄欖油搭配，並灑上一點海鹽以增添風味。

本網也曾報導過，品嚐好的初榨橄欖油需注意多種細節。品油前應先喝水，避免菸、酒、咖啡等破壞味蕾，並使用深色品油杯以免顏色影響判斷。專家陳采岑表示，油的顏色與品質無關，而是受橄欖品種、氣候及土壤等因素影響。品油時應以25℃的掌溫醒油，細聞青草味與果香，慢慢啜飲以感受其苦刺口感，這代表橄欖多酚的抗氧化特性。