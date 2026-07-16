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吵到100分貝…民眾黨批代孕「脫鉤」像被丟包 民進黨反擊：出賣女性身體

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
立法院今天再度審查「人工生殖法」修正草案，現場氣氛超火爆，爭執代孕脫勾處理。記者廖靜清／攝影
立法院今天再度審查「人工生殖法」修正草案，現場氣氛超火爆，爭執代孕脫勾處理。記者廖靜清／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員會今天再度審查「人工生殖法」修正草案，針對是否將代理孕母納入本次修法，現場氣氛超火爆。反對代理孕母、民進黨「沒收」不孕者家庭權利的聲音此起彼落，民眾黨立委陳昭姿、邱慧洳高呼代孕遭「丟包」，民進黨反擊「出賣女性身體」，會議一度中斷20分鐘，現場分貝檢測器直逼100分貝。

會議一開始，委員會以7票贊成、2票反對，通過將代理孕母議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理的表決，多數同意優先審查社會共識較高的單身女性及女同志伴侶適用人工生殖等內容。陳昭姿表示，若修法僅擴大人工生殖適用對象卻排除代孕，對於無法自行懷孕的女性或男同志伴侶，等於是沒收不孕者家庭的權利。

陳昭姿強調，民眾黨提出的「人工生殖法」代理孕母條款，可說是全球最嚴格的機制，設下多道防線防範商業化與剝削，內容明定「無償互助」原則、醫療資格審查、孕母的完全自主決定權、雙律師與公證保障、金流專款專戶管理等，兼顧生育權與各方權益，尤其是兒童最佳利益。

「我一定要支持陳昭姿。」邱慧洳說，期待今天的委員會能夠完整討論代理孕母、單身女性及女同志伴侶等不同族群的生殖需求，原本滿懷期待有討論的機會，但是會議一開始即透過表決脫鉤代理孕母，感到錯愕與遺憾。脫鉤的決定，代表有人會被丟包，而無法生育的聲音將會被埋沒。

民進黨林淑芬表示，堅決反對代理孕母合法化，拒絕女性的身體被商品化，代孕者出於經濟需求，多屬於社會地位較低者，這等於是剝削弱勢階級。她強調，代理孕母具社會高度爭議，民眾黨最愛提公投，可以直接詢問社會支持不支持，交給人民公投就知道代孕的高度爭議。

民進黨立委黃捷以中國女星鄭爽的案例，強調代孕過程如果當事人反悔，就不要孩子了，這種把孩子下單、退貨的做法，等於是不當合法女性身體商品化跟工具化，絕對不能貿然開放，現階段台灣也沒有開放的條件。國際已有許多先例，出生的孩子遭委託者遺棄，衍生棄嬰以及女性剝削問題，現行應先處理女同、單身女性期待的生育權利。

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