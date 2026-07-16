快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

夏日結石旺季來襲 腰痛嘔吐畏寒發燒都是警訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師廖偉創採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，擊碎患者的腎結石。圖／廖偉創提供
北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師廖偉創採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，擊碎患者的腎結石。圖／廖偉創提供

炎熱夏天來臨，腰痛嘔吐恐是結石作祟。台北市立聯合醫院收治一名6旬婦女，發現她輸尿管有結石、腎臟也有多顆腎結石，經軟式輸尿管鏡助精準碎石不留傷口，患者迅速改善不適。院方呼籲民眾，要補充足夠水份，預防結石發作與復發的機會。

一名60歲女性今年因左側腰部劇烈疼痛，伴隨嚴重噁心與嘔吐，甚至必須彎著腰、手持嘔吐袋走進北市聯醫忠孝院區泌尿科門診求助。主治醫師廖偉創表示，患者經腎臟超音波檢查發現左側明顯腎水腫，進一步安排腹部X光檢查後，確認左側輸尿管有一顆約0.8公分結石造成阻塞，左側腎臟內亦合併多顆腎結石。

醫療團隊考量患者同時合併輸尿管結石及多顆腎結石，為避免分次接受手術，採用「軟式輸尿管鏡雷射碎石手術」，前端可靈活彎曲高達270度，經由天然尿道進入膀胱，再沿輸尿管深入腎臟死角，利用高能量雷射擊碎結石搭配「可彎吸石鞘」將碎石吸乾淨。

聯醫指出，該名患者術後腰痛與噁心嘔吐症狀迅速改善，恢復良好，隔日即可下床活動並順利返家。

廖偉創說，隨著內視鏡設備及雷射技術進步，軟式輸尿管鏡手術已成為目前治療上泌尿道結石的重要方式之一，適用於四類患者。

一是不適合經體外震波碎石治療或治療效果不佳者，二為同時合併腎結石與輸尿管結石，希望一次完成治療者，三是肥胖患者、凝血功能異常患者或不適合經皮腎造廔取石手術者，四為特殊位置結石，如下腎盞結石或腎盂輸尿管交界處結石。

廖偉創提到，相較於傳統手術，軟式輸尿管鏡手術具有多項優點，包括經天然尿道進入，體表無傷口，再者可深入腎臟各個腎盞，提高結石清除率，而且疼痛較輕、出血量少，住院天數短，恢復速度快，也可同時處理輸尿管及腎臟結石，減少多次手術需求。

廖偉創提醒，結石即使成功治療，仍有相當高的復發率，因此平時應做好預防工作，每日攝取足夠水量、減少高鹽、高糖飲食，避免攝取過多加工食品，維持規律運動與健康體重。

他說，若出現突發性腰部劇烈疼痛延伸至下腹部或鼠蹊部、伴隨血尿、噁心嘔吐、排尿困難，甚至合併發燒、畏寒等症狀，應立即至急診或泌尿科就醫檢查是否為泌尿道結石發作。

腎結石 北市

延伸閱讀

小腿傷口潰爛逾20年恐截肢 大林慈院跨科治癒

攝護腺是常人10倍大！翁狂血尿險休克 銩雷射刨除術「剝橘子」救命

他1月暴瘦5公斤憂罹癌…醫揪罕見元凶：不吃2食材惹禍

長期宿便好菌降 不良習慣加劇菌相失衡恐致癌 便祕、解不乾淨可能是大腸癌表徵！

相關新聞

台北到花蓮僅186元！網友精算省錢攻略 2張悠遊卡成關鍵

網友分享「186元從台北搭火車到花蓮」的省錢攻略，引發熱烈討論。旅客需先購買299元的「TPASS宜蘭三日券」，再搭乘國道客運及台鐵，雖有挑戰但不乏成就感。許多網友讚賞規劃，但也有人認為過程複雜。

捷運台北車站增無門檔LED閘門 北捷：逃票罰50倍

台北捷運於6月時在國父紀念館站5號出口2處閘門推出「閘門LED通行識別指示燈」，今起在捷運台北車站B3層鄰近高鐵及台鐵方向的2座閘門加裝，並新增「異常進入 紅燈閃爍」警示功能，提醒有心人士切莫因為門檔拆除心存僥倖意圖逃票，違者依法開罰。

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，外出做好防曬、多補充水分，另外在內陸局部地區可能會有36度左右高溫，今天、明天在台東地區可能會有焚風發生的狀況。未來1周都容易有午後雷陣雨，大台北、西半部山區有局部大雨發生狀況，中午外出留意天氣變化。

香蕉不能空腹吃！日營養師揭最佳食用時機 推2方法「營養攝取最有效」

香蕉是許多人日常喜愛的水果，但究竟怎麼吃才能將營養最大化？據日媒Medical DOC報導，營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。

帶小孩玩水必看！日本前海巡二寶媽曝「保命穿搭」救生衣、泳衣別買錯

暑假帶孩子到海邊戲水，水上安全是家長的首要考量。據日媒FNN報導，前日本海上保安廳隊員川崎Misa建議，若要到海邊戲水，父母應讓孩童穿著長袖長褲型水母衣以防水母螫傷。泳衣務必挑選螢光橘、亮黃等高飽和色彩，若想節省預算，學校的深色泳衣也可穿，但要外搭亮色T恤，同樣能大幅提高海中能見度。此外，防曬帽應選擇附有下巴防風繩與插扣的款式，才能避免強勁海風吹走帽子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。