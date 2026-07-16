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划龍舟突昏倒…醫：熱中暑死亡率逾30% 出現3大警訊即時降溫送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
頂著高溫從事戶外活動，彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶提醒，要特別留意造成「熱中暑」，當身體散熱機制失靈、核心體溫超過40°C時，可能造成腦部、心臟等多重器官受損，若未及時治療，死亡率可超過30%。圖／秀傳醫院提供
頂著高溫從事戶外活動，彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶提醒，要特別留意造成「熱中暑」，當身體散熱機制失靈、核心體溫超過40°C時，可能造成腦部、心臟等多重器官受損，若未及時治療，死亡率可超過30%。圖／秀傳醫院提供

頂著高溫從事戶外活動，很多人以為流汗、頭暈只是一般中暑，休息、補充水分即可改善。但彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶提醒，真正危險的是「熱中暑」，當身體散熱機制失靈、核心體溫超過40°C時，可能造成腦部、心臟、肝臟及腎臟等多重器官受損，若未及時治療，死亡率可超過30%。

李育慶分享，有一名60多歲男子，烈日在戶外整理農田近兩個小時，返家後，即感到頭暈、全身無力，家人原以為只是太累，讓他休息即可。沒多久卻發現他意識混亂、皮膚發紅且摸起來非常燙，甚至停止流汗。送醫時，核心體溫已超過40°C，確診熱中暑，幸好及時降溫接受治療，才脫離險境。

另一名30多歲男子在豔陽下練習端午划龍舟，起初只是覺得疲倦、心跳加快，但仍勉強繼續訓練，之後突然昏倒。送醫後，發現已出現熱中暑，並伴隨橫紋肌溶解現象，經住院治療才逐漸恢復。

李育慶表示，許多人誤以為流很多汗就是中暑，但其實真正的熱中暑，反而可能因散熱機制失靈而停止流汗。此時患者常出現高燒、皮膚乾熱發紅、脈搏加快、意識混亂、嗜睡、抽搐甚至昏迷等症狀，最重要的判斷指標就是核心體溫超過40°C，代表已不是單純熱衰竭，而是需要立即送醫的醫療急症。

熱中暑的高風險族群，包括65歲以上長者、嬰幼兒、慢性疾病患者、肥胖者，以及需長時間在戶外工作的勞工、農民、建築工人、警消人員與從事戶外運動的民眾，他們往往處在高溫、高濕度環境，加上大量流汗卻未及時補充水分，或穿著不透氣衣物，都可能增加熱中暑風險，部分服用利尿劑、心血管藥物或精神科藥物的患者，也應特別注意高溫影響。

若發現有人疑似熱中暑，李育慶建議，應立即移至陰涼通風處，鬆開衣物，以濕毛巾擦拭身體，並冰敷頸部、腋下及鼠蹊部，同時持續搧風協助散熱；若患者意識清楚且未嘔吐，可少量補充冷水或電解質飲料，並立即送醫。

李育慶主任提醒，切勿以酒精擦拭身體、餵食退燒藥、一次大量灌水，或誤以為休息即可，這些做法都可能延誤治療，增加腦傷及多重器官衰竭風險。

他呼籲，夏季應避開正午高溫時段，適時補充水分與電解質、安排休息時間，若出現「體溫超過40°C、停止流汗、意識改變」三大警訊，應立即降溫並盡速送醫，把握黃金救援時間。

彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶提醒，夏季戶外活動時若出現「體溫超過40°C、停止流汗、意識改變」三大警訊，應立即降溫並盡速送醫。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳紀念醫院家庭醫學科主任李育慶提醒，夏季戶外活動時若出現「體溫超過40°C、停止流汗、意識改變」三大警訊，應立即降溫並盡速送醫。圖／秀傳醫院提供

醫師提醒，夏季戶外活動應避開正午高溫時段，適時補充水分與電解質、安排休息時間。圖／秀傳醫院提供
醫師提醒，夏季戶外活動應避開正午高溫時段，適時補充水分與電解質、安排休息時間。圖／秀傳醫院提供

頂著高溫從事戶外活動，醫師提醒要特別留意造成「熱中暑」，當身體散熱機制失靈、核心體溫超過40°C時，可能造成腦部、心臟等多重器官受損，若未及時治療，死亡率可超過30%。記者劉明岩／攝影
頂著高溫從事戶外活動，醫師提醒要特別留意造成「熱中暑」，當身體散熱機制失靈、核心體溫超過40°C時，可能造成腦部、心臟等多重器官受損，若未及時治療，死亡率可超過30%。記者劉明岩／攝影

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