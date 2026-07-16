有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，外出做好防曬、多補充水分，另外在內陸局部地區可能會有36度左右高溫，今天、明天在台東地區可能會有焚風發生的狀況。未來1周都容易有午後雷陣雨，大台北、西半部山區有局部大雨發生狀況，中午外出留意天氣變化。

趙竑表示，未來1周都是以西南風的環境為主，所以各地都是晴朗穩定、高溫炎熱的天氣，中午過後有午後雷陣雨，大致以中部以北、東北部地區，以及各地山區為主，每天都有機會出現局部大雨，局部大雨視當天環境和風場、水氣量多寡而定。

台灣天氣現況，他說，香港一帶有低壓發展，低壓慢慢地不斷往台灣輸送水氣，而台灣在太平洋高壓所在邊緣，所以今天偏向暖濕的西南風，所以高溫炎熱，可能會有午後雷陣雨發展。

趙竑表示，今天南部地區斷斷續續有短暫陣雨或雷雨發生，中午過後降雨逐漸變得比較明顯，尤其南部山區中午過後可能有局部大雨。另外在中部以北、東北部地區、花東山區也要防範會有午後雷陣雨發展。特別要留意山區和大台北地區可能會有局部大雨發生，這樣的狀況今天和明天都很類似。

降雨趨勢，他說，周日到下周一，是水氣最多、環境最不穩定的時候，整個午後雷陣雨發展的範圍擴及平地，且稍微比較廣一點，所以北部地區和各地山區還是要留意會有局部大雨發生，南部地區也會有斷斷續續較大雨勢出現。下周二至下周三，環境變得稍微穩定一些，南部地區還是要留意局部性短暫陣雨或雷雨，中部也有零星降雨出現。

趙竑表示，今天也是屬於高溫炎熱的天氣，西半部34至36度，東半部32至34度左右，澎金馬31至32度。在中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷，今天要留意可能有36度以上高溫，尤其是台東比較靠近南台東的地方可能會有焚風出現的機率。

今天高溫提醒。圖／中央氣象署提供