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距溢流口只差1公尺！花蓮萬里溪堰塞湖下午3時發紅色警戒

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距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

中央災害應變中心今天上午進行第二次工作會報，林保署花蓮分署長黃群策簡報指出，萬里溪堰塞湖距離溢流警戒水位1.04公尺，雖然今天壩體新發現一個滲水點，但沒有明顯內部沖蝕跡象。原本預估最快明天上午8時溢流，但這兩天降雨量少，入流量趨緩，從昨天每小時7200噸降為6200噸，因此預估明天下午2時溢流。

下游鳳林鎮、萬榮鄉都提前在昨天完成疏散撤離工作，撤離213人多數依親，54人收容，分別安置在鳳林鎮樂活會館28人及明利國小26人。

交通部表示，一旦發布紅色警戒，西寶大橋、箭瑛、中興大橋封橋的人員、機具都已準備完成，公所可在10分鐘內啟動作業。台9線萬里溪橋將採遠端、近端管制，交通引導資訊也備齊，紅色警戒初期先預留內側車道供車輛通行，兩端都有監看人員，待接獲溢流通報或水位明顯上漲，就全面封橋。

經濟部指出，鳳林超高壓變電所鄰近萬里溪橋，雖然不是警戒範圍，仍加強防護措施，已完成圍牆淹水防護工作。

指揮官行政院政委季連成說，依目前溢流時間，往前12小時是紅色警戒發布時間，就是明天凌晨2時，但時值深夜，為保險起見，預計今天下午3時發布紅色警戒，請軍方再協助鄉鎮公所到各保全戶巡視確實清空，也請縣府維持萬里溪河道淨空。

季連成指出，萬里溪堰塞湖溢流也許不會造成大規模潰決，可能形成常態化溢流，若未來警戒解除，要請花蓮縣應變中心持續開設，維持萬里溪河床警戒；另因無法維灌溉渠道，周邊農田受影響，請鄉鎮公所評估是否休耕給予補償。

萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
萬里溪堰塞湖今天庫容量超過96%，距離溢流口只剩下1公尺。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

花蓮 堰塞湖 林保署

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