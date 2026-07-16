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香蕉不能空腹吃！日營養師揭最佳食用時機 推2方法「營養攝取最有效」

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。圖/Ingimage。
營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。圖/Ingimage。

香蕉是許多人日常喜愛的水果，但究竟怎麼吃才能將營養最大化？據日媒Medical DOC報導，營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。

早上吃還是晚上吃比較好？

曾田強烈建議早上是吃香蕉的最佳時機。因為香蕉富含能促進醣類代謝的維生素B群，能迅速為大腦與身體補充能量，非常適合用來開啟忙碌的一天。

不過在食用時機上需特別注意，應避免在空腹時「單吃香蕉」，以免血糖迅速飆升。最理想的方式是將香蕉作為正餐的一部分，或是當作運動前的能量補給。

男女性每日攝取量與過量風險

根據飲食指南，成人每天的水果建議攝取量為200公克，大約等於每天1至2根香蕉。若只看香蕉中的「鉀」離子，18歲以上男性的每日鉀攝取目標量為2500毫克，女性則為2000毫克。

雖然香蕉營養價值高，但過量攝取仍有健康風險。由於香蕉富含鉀與醣類，腎功能受損者若吃太多，會因為身體無法順利排鉀而引發「高血鉀症」。此外，香蕉越熟升糖指數就越高，糖尿病患者若一次吃太多熟香蕉，容易讓血糖失控。

營養師推薦吃法

為了不浪費香蕉的營養，曾田營養師推薦以下幾種有效攝取方式：

• 直接生吃或打成果昔：

鉀離子屬於水溶性，過度烹調容易營養流失。剝皮直接生吃或打成果昔，能完整保留鉀元素，有效幫助身體排出多餘的鹽分、消水腫。

• 搭優格一起吃：

優格富含益生菌，而香蕉含有豐富的膳食纖維與寡糖。將兩者搭配食用，香蕉能直接成為腸道好菌的養分，是改善腸道環境的黃金組合。

香蕉 營養師 日本

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