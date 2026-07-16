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風災雨害致菜價波動 北農限期8日平穩機制 釋出13種蔬菜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農今日交易量為1013噸，本日進貨量較昨日大幅減少。圖／擷取自台北農產運銷公司
北農今日交易量為1013噸，本日進貨量較昨日大幅減少。圖／擷取自台北農產運銷公司

6月連續豪大雨、巴威颱風及外圍環流影響下，中南部蔬菜產地受影響，導致蔬果供貨量減少而影響價格，北農與台北市市場處攜手，調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路於7月16日至23日釋出13種品項。

根據北農16日交易量為1013噸，本日進貨量較昨日大幅減少，本日市況因受天氣高溫炎熱影響，外市銷售情形不順暢，由於到貨量大幅減少，承銷人購買意願尚可，買氣略平，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。葉菜類、花果類及根莖類均進貨量大幅減少，價格跌多漲少。

市場處表示，中南部蔬菜產地6月連續的豪大雨，以及巴威颱風、其外圍環流帶來強降雨，造成產區道路及蔬菜受損，另受災蔬菜因含水量高及天氣炎熱影響，容易造成蔬菜腐爛，影響採收及供應，致使蔬菜到貨量減少而有價格波動情形。

近日，台北市果菜批發市場蔬菜單日到貨量，介於558公噸至1542公噸，每公斤批發價格介於33.6元至51.7元，整體供應量及批發價格仍呈現較大波動，市場供需尚未恢復穩定。

市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求台北農產公司再次延續購貯蔬菜，調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路於7月16日至23日釋出13種品項，平穩蔬菜總計約70公噸，包括把菜每包35元、國產馬鈴薯每盒39元、每袋進口洋蔥38元等，歡迎民眾選購。

另外，平穩蔬菜價格作業實施期間，於北農嚴選門市及電商平台專案推出平穩有機蔬菜箱，每箱內容物包含4道葉菜類、5道根莖與瓜果類、1道菇類，共計10道，每箱599元含運費。即日起，北農嚴選門市與電商平台同步推出多項熱賣冷凍蔬菜包括牛番茄角每包500g90元、每包500g蔥花69元等。

北農表示，未來將持續掌握產地供應、批發價格及消費需求，強化產銷調度與供應韌性，在兼顧農民收益的同時，穩定民生蔬菜供應，守護消費者的日常菜籃。

北農 菜價 巴威颱風

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