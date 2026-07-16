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安全把關比價格更重要！部苗提醒大眾接受醫美療程前必須的醫美五問

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗醫院醫學美容中心醫師周宏璋向民眾說明醫學美容療程內容、可能風險及術後照護等，並宣導「醫美五問」，提醒大家接受療程前應充分了解相關資訊，重視醫療安全。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院醫學美容中心醫師周宏璋向民眾說明醫學美容療程內容、可能風險及術後照護等，並宣導「醫美五問」，提醒大家接受療程前應充分了解相關資訊，重視醫療安全。圖／衛福部苗栗醫院提供

暑假與畢業求職季來臨，不少民眾規畫透過醫學美容改善外觀並提升自信，醫美需求也隨之增加。衛福部苗栗醫院提醒大眾，網路社群平台充斥各式醫美廣告、直播促銷及價格優惠資訊，部分甚至標榜快速變美、限時優惠，容易讓消費者將價格作為主要考量而忽略醫療安全，醫美屬醫療行為，接受療程前務必落實衛福部與醫策會推廣的「醫美五問」，以保障自身健康與權益。

苗栗醫院醫學美容中心總監湯永城表示，近年醫美市場快速成長，從光電治療、注射療程到美容手術，選擇愈來愈多元，但任何醫療處置都可能伴隨一定風險，因此民眾應優先確認醫療機構是否合法、施做者是否具備合法執業資格，使用的醫療器材、藥品是否符合相關規定，不應僅比較價格或參考網路評價。

湯永城指出，民眾接受醫美療程前可先檢視「醫美五問」，作為保障自身權益的重要原則，醫美五問如下:

第一問「誰幫我做？」應確認施做者是否為合法執業醫師；如療程涉及麻醉，必須確認由合格麻醉專業醫師或受過相關訓練的醫師執行，保障醫療安全。

第二問「要怎麼做？」應充分了解療程方式、可能風險、恢復期及注意事項，並由醫師依個人健康狀況進行完整評估，而非僅依網路資訊或價格選擇療程。

第三問「用什麼做？」應確認使用的醫療器材、植入物、注射藥品及耗材都具有合法許可，並留意產品來源及效期，避免使用來路不明產品。

第四問「做完會怎樣？」應事先了解術後照護方式、可能的副作用、恢復時間及異常狀況處理流程，若出現不適應及時回診，由專業醫療團隊提供完整照護。

第五問「要多少錢？」應確認完整療程內容及所有費用，避免因低價促銷而忽略後續可能衍生的額外費用與醫療風險，做到「看清楚、問清楚、想清楚」。

苗栗醫院院長徐國芳表示，近年民眾對醫學美容接受度持續提升，但無論接受何種醫美療程，都應以醫療安全為首要考量。公立醫院除提供醫療服務外，更肩負健康教育與醫療安全推廣責任，希望藉由正確醫療資訊宣導，協助民眾建立正確就醫觀念，提高辨識醫療資訊的能力，避免因誇大宣傳、來路不明產品或價格導向而忽略潛在風險。

他提醒，接受醫美療程前要落實「醫美五問」，充分與醫師討論自身健康狀況、療程內容及可能風險，並選擇合法醫療機構及合格醫事人員提供醫療服務，才能維護自身健康及醫療安全，兼顧美麗、安全與健康，真正安心變美。

苗栗醫院醫美中心醫師周宏璋呼籲，美麗不該建立在冒險之上，更不能僅以價格作為選擇依據。

近年醫學美容需求持續增加，衛福部苗栗醫院提醒民眾，醫學美容屬於醫療行為，接受療程前務必落實衛福部與醫策會推廣的「醫美五問」，保障自身健康與權益。圖／衛福部苗栗醫院提供
近年醫學美容需求持續增加，衛福部苗栗醫院提醒民眾，醫學美容屬於醫療行為，接受療程前務必落實衛福部與醫策會推廣的「醫美五問」，保障自身健康與權益。圖／衛福部苗栗醫院提供

苗栗醫院醫學美容中心總監湯永城指出，民眾可透過醫療場所內懸掛的相關文件，確認醫師具備合法執業資格及美容醫學專業訓練、認證，為自己的醫療安全把關。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院醫學美容中心總監湯永城指出，民眾可透過醫療場所內懸掛的相關文件，確認醫師具備合法執業資格及美容醫學專業訓練、認證，為自己的醫療安全把關。圖／衛福部苗栗醫院提供

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