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帶小孩玩水必看！日本前海巡二寶媽曝「保命穿搭」救生衣、泳衣別買錯

聯合新聞網／ 綜合報導
前日本海上保安廳隊員川崎Misa分享夏日帶孩童戲水前，泳衣及救生衣的挑選重點。示意圖/Pakutaso。
前日本海上保安廳隊員川崎Misa分享夏日帶孩童戲水前，泳衣及救生衣的挑選重點。示意圖/Pakutaso。

暑假帶孩子到海邊戲水，水上安全是家長的首要考量。據日媒FNN報導，前日本海上保安廳隊員川崎Misa建議，若要到海邊戲水，父母應讓孩童穿著長袖長褲型水母衣以防水母螫傷。泳衣務必挑選螢光橘、亮黃等高飽和色彩，若想節省預算，學校的深色泳衣也可穿，但要外搭亮色T恤，同樣能大幅提高海中能見度。此外，防曬帽應選擇附有下巴防風繩與插扣的款式，才能避免強勁海風吹走帽子。

另外，當水深及腰或參與水上活動時，無論孩子是否諳水性都必須穿上救生衣。她強烈建議選擇「固態泡棉式」而非充氣式。因為孩童落水瞬間極易陷入恐慌，充氣式在膨脹前會有短暫時間差，而固態泡棉式完全不需任何動作，一落水立刻就能浮起。雖然缺點是體積較大、收納佔空間，但在保命的前提下，直覺且迅速的安全防護絕對優先於攜帶的便利性。

挑對了裝備，正確穿戴則是另一個保命關鍵。穿上救生衣後，務必要扣緊「胯下安全帶」，以免落水時救生衣往上浮而失去作用。接著拉上前方拉鍊，並將側邊繩帶拉緊以貼合身型，過長的帶子也須打結收好防絆倒。若孩子初次穿戴感到不適或抗拒，建議出發前先在家中練習適應。

川崎坦言，即使夫妻倆都擁有海巡專業背景，帶孩子玩水仍會緊繃神經。她強調，大自然開放水域充滿變數，防護裝備買得再齊全，也比不上「大人的視線永遠不離開孩子」。家長務必以一對一的心態照顧，隨時留意突發狀況，這才是夏日戲水最無可取代、也最關鍵的部分。

日本 溺水

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