布袋港客船擱淺227人困2小時 航港局：已全額退費將啟動海事調查

嘉義縣布袋港外海昨天下午發生客輪擱淺意外。一艘「滿天星1號」從澎湖返回嘉義途中，疑因適逢大退潮，船隻進港水深不足，在近海擱淺。船上227名旅客受困近2個小時才脫困，航港局表示船方已全額退票，將啟動海事調查釐清。

一艘自澎湖馬公開回嘉義布袋的「滿天星1號」，昨天下午4時28分出發，原預計航程時間僅90分鐘，然而於下午5時50分即抵達布袋港嘴外，準備進港時卻驚傳擱淺情事。航港局表示，船長一度嘗試脫困，但因此導致船隻俥葉損傷，而失去動力。

航港局說，接獲通報後已立即協助船公司派遣拖船，在潮位回升後協助脫困，海巡署亦派遣船艇前往戒護。「滿天星1號」於昨晚7時順利脫淺、8時5分安全靠泊碼頭，旅客受困時數約2個小時。

航港局說，船上當時共有227名旅客，其中1名孕婦身體不適，由救護車送醫檢查身體無虞後已返家，航港局督導船方派員前往慰問關心。其餘226名皆安全下船返家，船方也在布袋港備妥麵包飲水提供旅客，全額退票予旅客，向旅客致歉。

航港局強調，本次事故是否涉及船方作業疏失，將進行海事調查釐清，並依調查結果依法處理；後續亦將會同港務公司於港安會議深入檢討，強化相關安全管理措施。