滿天星一號布袋外海擱淺227旅客驚魂 運安會今登船調查釐清事故原因

暑假正值澎湖旅遊旺季，嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公重要客輪「滿天星一號」，昨天傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，船上227名旅客一度受困海上。台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處獲報後，立即調派港區拖船，並由「滿天星二號」協助拖救，歷經約2個多小時作業，晚間8時5分順利將客輪拖返布袋港碼頭，除1名旅客因身體不適送醫檢查後返家，其餘旅客均平安無恙。

布袋管理處表示，事故已依規定通報交通部運輸安全調查委員會，今天將派員登船勘驗，釐清事故原因究竟是機械故障、人為操作因素，或是航道外緣擱淺所致，目前仍待進一步調查，尚無法定論。「滿天星一號」停泊布袋港暫停營運，接受調查。航港局海技科也會調查事故。

針對外界質疑是否因布袋港淤積或大退潮導致船隻擱淺，布袋管理處指出，昨天共有9艘客輪進港，當天下午約5時初大潮最低潮位，隨即漲潮，「滿天星一號」傍晚5時50分發生事故，前後8艘都安全進港。當時航管人員發現船隻偏北提醒，隨後船方即回報發生擱淺，初步研判與大退潮無直接關聯，但真正原因仍須待運安會調查確認。港方也指出，「滿天星一號」先前曾在馬公有故障紀錄，有待專業調查釐清。

針對旅客權益，航港局將協助後續消費爭議處理，船公司也表示，已提供旅客退票或辦理退費等措施，以保障消費者權益。嘉縣府消保官呂英吉提醒，若旅客因事故造成身體或精神損害，應保存醫療診斷證明、收據及相關佐證資料，可向航港局申請調處或提損害賠償。若經調查確認涉及人為疏失，甚至觸及業務過失傷害等刑事責任，旅客可依法提出民、刑事求償。

呂英吉表示，依消費者保護法規定，旅客運送糾紛的舉證責任原則上由船公司負擔，除非船公司能證明事故並非可歸責於自身；若最終調查確認有人為過失，船公司除須負擔人身及財物損害賠償外，還可能面臨懲罰性賠償責任。

事實上，布袋港9年前也曾發生類似事件。當時「凱旋三號」客輪於布袋港外約8海里處擱淺，船上346名旅客全數平安獲救。如今暑假離島旅遊旺季再傳擱淺事故，也讓航行安全再度受到關注。運安會完成調查後，對外公布事故原因及責任歸屬。