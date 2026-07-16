快訊

距溢流口只差1公尺！花蓮萬里溪堰塞湖下午3時發紅色警戒

三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回台中地院重裁

聽新聞
0:00 / 0:00

滿天星一號布袋外海擱淺227旅客驚魂 運安會今登船調查釐清事故原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公重要客輪「滿天星一號」，昨傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，227名旅客一度受困海上。圖／布袋管理處提供
嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公重要客輪「滿天星一號」，昨傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，227名旅客一度受困海上。圖／布袋管理處提供

暑假正值澎湖旅遊旺季，嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公重要客輪「滿天星一號」，昨天傍晚在布袋商港北側約220公尺外海發生擱淺意外，船上227名旅客一度受困海上。台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處獲報後，立即調派港區拖船，並由「滿天星二號」協助拖救，歷經約2個多小時作業，晚間8時5分順利將客輪拖返布袋港碼頭，除1名旅客因身體不適送醫檢查後返家，其餘旅客均平安無恙。

布袋管理處表示，事故已依規定通報交通部運輸安全調查委員會，今天將派員登船勘驗，釐清事故原因究竟是機械故障、人為操作因素，或是航道外緣擱淺所致，目前仍待進一步調查，尚無法定論。「滿天星一號」停泊布袋港暫停營運，接受調查。航港局海技科也會調查事故。

針對外界質疑是否因布袋港淤積或大退潮導致船隻擱淺，布袋管理處指出，昨天共有9艘客輪進港，當天下午約5時初大潮最低潮位，隨即漲潮，「滿天星一號」傍晚5時50分發生事故，前後8艘都安全進港。當時航管人員發現船隻偏北提醒，隨後船方即回報發生擱淺，初步研判與大退潮無直接關聯，但真正原因仍須待運安會調查確認。港方也指出，「滿天星一號」先前曾在馬公有故障紀錄，有待專業調查釐清。

針對旅客權益，航港局將協助後續消費爭議處理，船公司也表示，已提供旅客退票或辦理退費等措施，以保障消費者權益。嘉縣府消保官呂英吉提醒，若旅客因事故造成身體或精神損害，應保存醫療診斷證明、收據及相關佐證資料，可向航港局申請調處或提損害賠償。若經調查確認涉及人為疏失，甚至觸及業務過失傷害等刑事責任，旅客可依法提出民、刑事求償。

呂英吉表示，依消費者保護法規定，旅客運送糾紛的舉證責任原則上由船公司負擔，除非船公司能證明事故並非可歸責於自身；若最終調查確認有人為過失，船公司除須負擔人身及財物損害賠償外，還可能面臨懲罰性賠償責任。

事實上，布袋港9年前也曾發生類似事件。當時「凱旋三號」客輪於布袋港外約8海里處擱淺，船上346名旅客全數平安獲救。如今暑假離島旅遊旺季再傳擱淺事故，也讓航行安全再度受到關注。運安會完成調查後，對外公布事故原因及責任歸屬。

「滿天星一號」客輪昨傍晚在布袋商港外海擱淺，由「滿天星二號」協助拖救。圖／布袋管理處提供
「滿天星一號」客輪昨傍晚在布袋商港外海擱淺，由「滿天星二號」協助拖救。圖／布袋管理處提供

馬公 澎湖 運安會

延伸閱讀

滿天星客輪擱淺布袋外海…百名旅客受困獲救 孕婦身體不適急送醫

耗資逾9.5億元、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

加州惡魔島附近船難1死3失蹤16獲救 多為參加追思會家屬

毒油延燒 泰山：全面停售大豆油、捐助3000萬

相關新聞

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

台灣上空有個頑固的高壓 鄭明典：可能進入一段高溫型態

「台灣上空有個頑固的高壓」，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，稱它「頑固」，是因為它強度不弱、不太移動、持續時間又長。這個高壓和環繞北半球的副熱帶噴流變化有關，還可能持續頑固地存在。

全台酷熱飆38度極端高溫 吳德榮：午後強對流發展 下周二前慎防大雷雨

今晨北台灣有昨夜殘存的局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，未來幾天在南海及菲律賓東方雖各有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，南海的擾動，維持台灣附近的西南風及水氣，提高大氣不穩定度，帶來連日午後的大雷雨。

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，外出做好防曬、多補充水分，另外在內陸局部地區可能會有36度左右高溫，今天、明天在台東地區可能會有焚風發生的狀況。未來1周都容易有午後雷陣雨，大台北、西半部山區有局部大雨發生狀況，中午外出留意天氣變化。

環境部發布碳費補助辦法 每案補助為總經費50%為上限

我國自2025年起邁入碳排有價時代，今年更收取了49.7億元碳費，並已納入「溫室氣體管理基金」，專供執行溫室氣體減量及氣候變遷調適用。環境部正式發布「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」，補助金額以全案總經費的50%為上限。受補助案需配合成效評估，且資訊將按季公開於環境部網站。

他1月暴瘦5公斤憂罹癌…醫揪罕見元凶：不吃2食材惹禍

不少人天氣一熱就食慾不振，但醫師提醒，若食慾持續不佳且伴隨體重快速下降，千萬別以為只是天氣影響，背後可能隱藏健康警訊，包括甲狀腺功能低下、貧血或腸胃道疾病等，都應進一步檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。