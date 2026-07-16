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他1月暴瘦5公斤憂罹癌…醫揪罕見元凶：不吃2食材惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子因膽固醇及血壓偏高，幾乎完全停止食用紅肉與海鮮，長期以蔬食為主，最終導致缺鐵性貧血。示意圖／ingimage
一名男子因膽固醇及血壓偏高，幾乎完全停止食用紅肉與海鮮，長期以蔬食為主，最終導致缺鐵性貧血。示意圖／ingimage

不少人天氣一熱就食慾不振，但醫師提醒，若食慾持續不佳且伴隨體重快速下降，千萬別以為只是天氣影響，背後可能隱藏健康警訊，包括甲狀腺功能低下、貧血或腸胃道疾病等，都應進一步檢查。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享門診案例指出，一名30歲男子因食慾不振，在短短一個月內體重減少5公斤，擔心自己罹患癌症，因此前往就醫。

經初步抽血檢查發現，男子血色素僅9 g/dL，遠低於男性正常值13至18 g/dL，屬於明顯貧血。由於男性出現缺鐵性貧血相對少見，醫療團隊一度懷疑是否與癌症或消化道出血有關，因此安排一系列進一步檢查。

不過，檢查結果均未發現癌症或其他重大疾病，反而發現男子體內鐵質僅20，明顯低於男性正常應有的65以上。

經詳細詢問飲食習慣後，醫師發現，男子一年半前健康檢查發現膽固醇及血壓偏高，因此幾乎完全停止食用紅肉與海鮮，長期以蔬食為主，又沒有額外補充鐵質等營養素，最終導致缺鐵性貧血。

陳榮堅表示，當缺鐵性貧血較嚴重時，人體會優先將血液供應給腦部、心臟、腎臟等重要器官，腸胃道血流相對減少，因此可能出現食慾不振、疲倦、體力下降等症狀。

醫師也提醒，許多人擔心膽固醇偏高而完全不吃紅肉或海鮮，其實並非正確做法，表示攝取「好的肉與海鮮」並不會造成膽固醇過高，反而有助於維持身體所需的營養。

陳榮堅說，在接受鐵劑治療並調整飲食習慣後，男子於3個月後血色素已恢復正常，食慾也逐漸改善。醫師提醒，若食慾不振持續數週，或伴隨體重明顯下降、容易疲倦、頭暈、臉色蒼白等症狀，應儘早就醫檢查，找出真正原因，避免延誤治療。

醫師王介立過去也曾就新版《美國人飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans）於臉書提出影響民眾健康的重點，認為不應簡化為「支持吃肉」或「支持吃素」，而需根據個人健康狀況、慢性疾病風險及營養需求調整，均衡攝取各類食物、避免過度偏食，仍是目前獲得最多科學證據支持的健康飲食原則。

男性 健康 紅肉

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