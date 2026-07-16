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台北到花蓮僅186元！網友精算省錢攻略 2張悠遊卡成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友公開分享「186元從台北搭火車到花蓮」攻略，引發討論。 圖／AI生成
有網友公開分享「186元從台北搭火車到花蓮」攻略，引發討論。 圖／AI生成

台鐵票價凍漲近30年後調漲，不少通勤族與旅客開始尋找更省錢的搭乘方式。繼13日有網友分享台北花蓮鐵公路聯運票後，又有民眾公開「186元從台北搭火車到花蓮」攻略，詳細步驟引發熱烈討論。

該名網友14日在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文，表示旅客可先準備兩張悠遊卡，其中一張用來設定售價299元的「TPASS宜蘭三日券」，另一張則用於支付超出三日券使用範圍後的台鐵車資。

依照他的規畫，旅客可前往板橋轉運站、台北轉運站、南港轉運站、科技大樓站或市府轉運站等地，在相關客運業者櫃檯購買並設定三日券。之後可搭乘國道客運前往宜蘭、羅東轉乘台鐵，也可從適用範圍內的台鐵車站刷卡進站。

抵達三日券適用範圍最南端的和平站後，旅客須先刷三日券出站，再換另一張悠遊卡重新進站，繼續搭乘區間車前往花蓮，額外車資約86元。發文者表示，若將299元三日券平均分攤為每日近100元，加上和平至花蓮車資，便可計算出單日約186元的交通成本；不過旅客實際仍須先支付299元購買三日券。

他也提醒，這套搭法不能搭乘太魯閣號、普悠瑪號、新自強號3000型及部分觀光、團體列車，主要以舊型自強號、莒光號、區間快車及區間車為主，且須精準掌握班次與轉乘時間。

攻略曝光後，立刻掀起網友們的熱烈迴響。許多網友讚賞該網友的精打細算及規劃能力，表示「功課做得很足」、「成就感滿滿」，並對其省錢又有趣的旅遊方式表示讚賞。然而，也有部分網友認為該方法過於複雜，出遊應該以放鬆為主，不應給自己太大壓力。

花蓮 台北 台鐵

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