美國好市多1款蛋白粉重金屬超標挨告 食藥署：我國疑有輸入、尚釐清中

外媒報導，美國消費者向好市多公司提起集體訴訟，原因是其販售一款「Orgain有機蛋白粉」含有鉛、鎘、砷等重金屬，卻未主動揭露。衛福部食藥署指出，相關產品疑有輸台紀錄，目前仍在釐清中，該署在消費者紅綠燈中，將本案列為中等風險的「黃燈」，並提醒民眾若赴美旅遊，應避免購買及食用問題產品。

全案起源於今年7月初，陸續有媒體報導，美國多名消費者對好市多提起集體訴訟，控訴該公司違反美國消費者保護、虛假廣告等法律，宣稱Orgain有機蛋白粉，為「高品質、純淨且營養豐富」產品，而未揭露其中含有鉛、鎘、砷等重金屬。但美國非營利組織「消費者報告（Consumer Reports）」對Orgain有機蛋白粉香草口味進行檢測，發現鉛含量超標。

檢視我國好市多官網，國內目前仍販售這款產地美國的Orgain有機蛋白粉香草口味，但是否為重金屬超標疑慮批號，有待釐清。

產品說明中提到，這款蛋白粉每份含蛋白質21克、膳食纖維5克等，雖於過敏原標示中提到使用鼠尾草籽，對花生等核果過敏者應小心食用，但觀察其成分標示、各項警語中，均未提及重金屬含量等資訊。

食藥署指出，本案疑似相關產品有申請我國輸入查驗紀錄，但尚在釐清中，已將消費風險列為黃燈。食藥署已要求好市多應依據「食安法」第7條落實自主管理，確保其產品衛生安全符合我國規定，如發現有危害安全衛生之虞，應通報所在地衛生局，並配合衛生機關查察，其餘食品業者若有輸入或使用類似、疑似警訊中產品，應立即向外國原廠、出口廠商或國內供應商查證。

食藥署強調，食品業者如發現產品有危害安全衛生之虞，應立即停止販售並辦理回收，若獲原廠或供應商通知已輸入產品為需回收產品，應立即主動下架回收，通知消費者退換貨，並通知公司所在地衛生單位與食藥署；民眾若赴美國旅遊，應避免購買及食用這批問題產品，並提醒民眾自國外攜回或郵寄回國產品，金額及數量單向價值應在1000美元以上，重量以6公斤為上限。