強聖嬰加劇極端天氣 賈新興：歐洲史上最嚴重熱浪 北美暴雨、韓國洪災

全球極端天氣，強聖嬰現象警告，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，台灣受巴威颱風期間，全球也同時發生多起極端天氣事件，包括歐洲熱浪1萬人死亡，北美熱浪暴雨，韓國洪災。世界氣象組織（WMO）7月3日警告，聖嬰現象正在發展中預估將在7至9月快速增強，全球熱浪、乾旱、豪雨風險同步上升。

歐洲熱浪「史上最慘」，他說，超額死亡逾1萬440人，WHO 宣布公衛緊急狀態。西班牙45.1度、德國41.7度、法國44.3度，至少13國打破歷史紀錄。7 月初高壓再次重建，熱浪仍未結束。

此外，賈新興表示，北美熱浪和暴雨，加拿大渥太華酷熱指數達46度，並在7月1日加拿大國慶日觸發暴雨118毫米，造成大規模淹水，截至7月8日已有44人死亡、逾10萬戶斷電。

賈新興表示，韓國梅雨季豪雨，7月8日至9日忠清道每小時降雨50毫米，大田清州48小時累積220毫米，洪水土石流警戒全面發布，82人緊急撤離。

他說，西北太平洋雙颱接連生成，今年第9號颱風巴威（7月2日生成）和今年第10號颱風梅莎（7月3日生成）同時存在，颱風季正式開始。

關於台灣天氣，賈新興說，高溫悶熱、午後局部雷陣雨，出門旅遊、通勤備傘，戶外活動防範高溫中暑與紫外線傷害。建議穿著淺色、吸濕排汗及抗UV材質。規律補充水分，不要等到口渴才喝水。7月至10月颱風季，關注颱風動態，並事先做好防颱準備工作。

逐日天氣趨勢，他說，明天至下周五，深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫雨。明天至周六，午後除桃竹苗有零星短暫雨之外，其它地區有局部短暫陣雨。周日至下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周六，轉為午後各地山區有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台灣天氣趨勢。圖／取自賈新興臉書