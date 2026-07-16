午後雷陣雨變成午夜雷陣雨 專家也意外…下周後半注意熱帶擾動發展

昨天全台最高溫出現在台東太麻里的38.6度，台東金峰也有37.8度，花蓮玉里37.7度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到太平洋高壓邊緣西南風暖空氣影響，應該是西南風過山後，在背風面下沉增溫造成的局部高溫現象。

西半部雖然相對迎風，但是高溫也相當明顯，昨天彰化市有37.5度，台南楠西37.3度，嘉義民雄36.6度，雲林斗南36.4度，就連北部的新北市樹林區、桃園市桃園區也有36.2度，他說，在出現降雨之前或是降雨之間的空檔溫度仍然偏高。

吳聖宇表示，今天台灣持續位於太平洋高壓西北側的位置，大環境風向維持西南風，台灣海峽上持續可以看到西南季風帶來的降雨回波在活動，外島的金門、澎湖等地清晨前都有降雨的現象，西南沿岸地區今天清晨的西南風跟陸風交會產生的降雨則是並不明顯。

昨晚在大台北盆地內到晚間、深夜反而有對流系統發展出來，從午後雷陣雨變成午夜雷陣雨，降雨甚至持續到凌晨2至3時才逐漸消失。他說，預報模式並沒有掌握到這樣的降雨，雖然雨勢不特別大，但是卻讓人措手不及，這種弱綜觀環境下到晚間或深夜才出現的雷雨胞，可能跟局部地形的風向輻合以及夜間高空溫度冷卻造成大氣不穩定有關係，過去也曾經發生過不少次，可惜尺度太小，詳細的原因還不是很清楚。

在大環境西南風沒有太大變化的情況下，吳聖宇表示，今天南部地區仍要留意海上移入的雲層帶來短暫陣雨的機會，白天之後陸地上仍將有熱對流發展帶來熱對流雷雨，仍有局部較大雨勢出現的可能性，午後外出或是到山區活動要特別注意，晚間之後到明天清晨則是留意南部沿海的陸風輻合降雨是否出現。

至於北部地區，他說，今天的午後降雨，會不會又延伸到晚間，還很難說，由於定量降雨預報仍然沒有看到夜間有明顯的降雨訊號，只能即時觀察留意。

各地溫度偏高，他表示，高溫預報普遍落在33至36度之間，中南部近山區、大台北、花東局部地區仍將有36至38度高溫出現的機會，外出活動要留意中暑，並且做好防曬準備。

吳聖宇說，這種高壓邊緣西南風影響的天氣型態，目前看起來仍要持續到下周二、下周三左右，甚至更久，必須要等到太平洋高壓較為增強，大環境風向改變，天氣型態才會有所變化。下周後半應該會有改變的機會，不過預報似乎還在調整，詳細的時間點還要再觀察。

至於颱風消息，他說，下周後半在菲律賓以東，可能逐漸有熱帶擾動發展的機會，隨著太平洋高壓增強，低緯度洋面上的環境也會改善，熱帶擾動的發展以及逐漸往菲律賓附近靠近，也可能會改變下周後半台灣附近的天氣情況，因此後續預報變化值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。