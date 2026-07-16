未來1周高溫悶熱午後雷陣雨 南部不定時雷雨突襲 年度大潮恐海水倒灌

西南風沉降影響，今天各地天氣高溫炎熱，台東地區有局部焚風發生的機率。中央氣象署表示，今天各地高溫普遍33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及東南部地區，溫度會再更高一些。東南部有焚風發生的機率，局部可能來到36度以上。近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出做好防曬並多補充水分。

持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，中部沿海地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。對流發展旺盛，在大台北地區及西半部山區局部有大雨出現的機率，下午外出注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

西南風偏強，桃園至嘉義、台東及蘭嶼、綠島、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動多加留意。

明天至下周三，台灣處在高壓邊緣，高溫炎熱，環境吹西南風，水氣仍偏多，迎風面南部地區不定時有短暫雷陣雨。

明天至周六，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及西半部山區並有局部大雨發生的機率。

周日至下周三，隨著高壓逐漸西伸，環境水氣略微減少，各地大多為多雲到晴，午後降雨範圍略為減少，偏向在西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周四至下周六，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

明天前適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。