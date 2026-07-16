快訊

「年度大潮」來了！這些沿海地區水位升高 專家示警：小心海水倒灌

世足賽／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩嘆「過於保守」：功虧一簣太難受

聽新聞
0:00 / 0:00

未來1周高溫悶熱午後雷陣雨 南部不定時雷雨突襲 年度大潮恐海水倒灌

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風沉降影響，今天各地天氣高溫炎熱，台東地區有局部焚風發生的機率。聯合報系資料照
西南風沉降影響，今天各地天氣高溫炎熱，台東地區有局部焚風發生的機率。聯合報系資料照

西南風沉降影響，今天各地天氣高溫炎熱，台東地區有局部焚風發生的機率。中央氣象署表示，今天各地高溫普遍33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及東南部地區，溫度會再更高一些。東南部有焚風發生的機率，局部可能來到36度以上。近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出做好防曬並多補充水分。

持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，中部沿海地區清晨至上午亦有零星短暫陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。對流發展旺盛，在大台北地區及西半部山區局部有大雨出現的機率，下午外出注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

西南風偏強，桃園至嘉義、台東及蘭嶼、綠島、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動多加留意。

明天至下周三，台灣處在高壓邊緣，高溫炎熱，環境吹西南風，水氣仍偏多，迎風面南部地區不定時有短暫雷陣雨。

明天至周六，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及西半部山區並有局部大雨發生的機率。

周日至下周三，隨著高壓逐漸西伸，環境水氣略微減少，各地大多為多雲到晴，午後降雨範圍略為減少，偏向在西半部山區有局部大雨發生的機率。

下周四至下周六，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨或雷雨。

明天前適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

台東 高溫

延伸閱讀

南部整天不定時雷雨突襲 全台午後熱對流發威2地區注意焚風

台南、北高雄注意 沿海一波雨帶正伴隨陣風靠近中

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

未來天氣2階段變化 賈新興指下周這天切換典型盛夏酷暑

相關新聞

全台酷熱飆38度極端高溫 吳德榮：午後強對流發展 下周二前慎防大雷雨

今晨北台灣有昨夜殘存的局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，未來幾天在南海及菲律賓東方雖各有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，南海的擾動，維持台灣附近的西南風及水氣，提高大氣不穩定度，帶來連日午後的大雷雨。

未來1周高溫悶熱午後雷陣雨 南部不定時雷雨突襲 年度大潮恐海水倒灌

西南風沉降影響，今天各地天氣高溫炎熱，台東地區有局部焚風發生的機率。中央氣象署表示，今天各地高溫普遍33至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及東南部地區，溫度會再更高一些。東南部有焚風發生的機率，局部可能來到36度以上。近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出做好防曬並多補充水分。

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

為防堵非洲豬瘟，行政院去年底拍板自明年元旦起，台灣全面禁止使用廚餘養豬，卻也衍生廚餘去化問題。為此，農業部近期預告修法，動物性循環原料如畜禽屠宰下腳料，以及一般廢棄物如學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，可作為環保飼料（Ecofeed）的料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。至於家戶廚餘，則仍維持不能餵豬。

Uber Eats訂閱方案漲65.8% 稱未見退訂潮

Uber周一調漲會員方案價格，月訂閱制由一二○元調整為一九九元，年訂閱制由一二○○元調漲為一九九○元，漲幅達百分之六十五點八。Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限，Uber內部中立、偏正面看待市場反應。

健康主題館／洗淨再削皮 蘋果芬普寧不下肚

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門，擔心健康危害。衛福部長石崇良昨表示，台灣將蘋果芬普寧殘留標準訂為3ppm，日本是2ppm、韓國3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

最賺錢醫院曝光！一圖看誰靠本業、誰靠業外撐盈餘

衛福部健保署昨公布2024年醫療院所財報，林口長庚連9年位居全國最賺錢醫院，整體結餘37.26億元，但近9成盈餘來自於股利等非醫務利益。財報顯示，高達25.8%（62家）的醫院呈現虧損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。