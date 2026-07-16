全台酷熱飆38度極端高溫 吳德榮：午後強對流發展 下周二前慎防大雷雨

今晨北台灣有昨夜殘存的局部短暫降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，未來幾天在南海及菲律賓東方雖各有熱帶雲簇消長，發展條件不佳；不過，南海的擾動，維持台灣附近的西南風及水氣，提高大氣不穩定度，帶來連日午後的大雷雨。

他說，今天至下周二 ，低層大氣西南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前天氣偏熱，今天北部24至37度、中部23至37度、南部24至37度、東部24至38度。

吳德榮表示，下周三至下周六，低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天熱如盛夏，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。