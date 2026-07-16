什麼是年度大潮？ 專家解惑：本身並不是災害

明天前適逢年度大潮，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，西南部（嘉義至屏東）、東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域也請注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

什麼是年度大潮？他說，年度大潮俗稱天文大潮或King Tide，是指一年中潮位特別高的時期。主要原因是太陽、月球及地球3者的位置排列，使得月球及太陽引潮力共同作用，可以說是由天文潮汐、氣象條件及沿海地形共同作用下的結果。

為什麼一年只有幾次特別大的潮？他表示，因為月球繞地球公轉不是正圓，而是橢圓。因此，每個月都有朔望大潮，但只有月球剛好接近近地點時，潮位才會比一般大潮更高。因此，每年通常會有幾次所謂的「年度最高天文潮」。

林得恩說，值得注意的是，年度大潮本身並不是災害。但，若年度大潮與颱風、豪雨或強烈季風等劇烈天氣系統同時發生時，沿海低窪地區最容易出現海水倒灌、排水不良及淹水情事。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。