環境部發布碳費補助辦法 每案補助為總經費50%為上限

我國自2025年起邁入碳排有價時代，今年更收取了49.7億元碳費，並已納入「溫室氣體管理基金」，專供執行溫室氣體減量及氣候變遷調適用。環境部正式發布「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」，補助金額以全案總經費的50%為上限。受補助案需配合成效評估，且資訊將按季公開於環境部網站。

環境部表示，「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」草案於今年6月預告後，環境部即邀集各部會、產業公會、民間團體與地方政府召開研商會議廣徵意見。經充分溝通並納入各界建言，使規範更臻完備後，並於7月14日正式發布施行。

環境部說明，本辦法共計15條文，核心規範包含全面納入公司、行號、工廠、民間機構、行政機關（構）等法定事業，以及公私立大專校院與學術研究機構。

此外，將聚焦減量與調適項目，補助範疇包含轉換低碳或無碳燃料與製程、節能措施、二氧化碳捕捉利用與封存（CCUS）、負排放技術、CBAM 因應，以及創新減量與氣候變遷調適技術研發等。

環境部指出，另為確保資源有效運用，屬事業法定義務，如盤查登錄、已核定碳費徵收對象自主減量計畫範疇、增量抵換、強制性碳足跡者，不予補助；而補助金額以全案總經費的50%為上限，受補助案需配合成效評估，且資訊將按季公開於環境部網站。