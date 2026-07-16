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學者：環保飼料方向對 法規要配合

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農業部將推動循環原料飼料化，全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場為轉型解套，再投入數千萬增購設備。圖為全順牧場新設備。 圖／業者提供
農業部將推動循環原料飼料化，全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場為轉型解套，再投入數千萬增購設備。圖為全順牧場新設備。 圖／業者提供

農業部近日預告修法，開放畜禽屠宰的下腳料，以及學校等團膳廚餘可作為環保飼料（Ecofeed）的料源。學者認為，現在才預告，總比沒有好，畢竟環保飼料對國內飼料自給率、大量廚餘去化都是有幫助，廚餘資源化也是對的方向。

中興大學動物科學系教授王建鎧表示，去年十月非洲豬瘟發生時，政府禁止廚餘措施相當武斷，後來發現廚餘就是這麼多待處理，甚至多到出現不少問題，先不論環保飼料現在才預告是否來得及，但和蓋焚化設備處理相比，這樣的轉型更可能在一到兩年看到成果，只是很多法令都要跟著調整，地方處理量能也需要法令支援。

王建鎧說，日本的環保飼料做得最成功，美國各州也有制定方法去做，歐盟則還在討論階段，台灣的環保飼料如果真做起來，對國內飼料自給率很有幫助，若團膳大量的廚餘能夠去化的話，家庭廚餘就能分散處理，去化壓力也就不會這麼大。

台大動物科學技術學系退休教授林美峰表示，這次環保飼料的料源包含事業廢棄廚餘和團膳廚餘，因為來源相對單純也好管理，至於現在才預告是否來得及，有賴工程進度而定；林美峰說，日本之前推環保飼料就是要提高國產飼料自給率，畢竟團膳和事業廢棄物量相當大，都需要處理，廚餘能資源化自然是最好的方向，但風險必須要降到最低，法規也要積極配合。

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