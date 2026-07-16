學者：環保飼料方向對 法規要配合

農業部近日預告修法，開放畜禽屠宰的下腳料，以及學校等團膳廚餘可作為環保飼料（Ecofeed）的料源。學者認為，現在才預告，總比沒有好，畢竟環保飼料對國內飼料自給率、大量廚餘去化都是有幫助，廚餘資源化也是對的方向。

中興大學動物科學系教授王建鎧表示，去年十月非洲豬瘟發生時，政府禁止廚餘措施相當武斷，後來發現廚餘就是這麼多待處理，甚至多到出現不少問題，先不論環保飼料現在才預告是否來得及，但和蓋焚化設備處理相比，這樣的轉型更可能在一到兩年看到成果，只是很多法令都要跟著調整，地方處理量能也需要法令支援。

王建鎧說，日本的環保飼料做得最成功，美國各州也有制定方法去做，歐盟則還在討論階段，台灣的環保飼料如果真做起來，對國內飼料自給率很有幫助，若團膳大量的廚餘能夠去化的話，家庭廚餘就能分散處理，去化壓力也就不會這麼大。

台大動物科學技術學系退休教授林美峰表示，這次環保飼料的料源包含事業廢棄廚餘和團膳廚餘，因為來源相對單純也好管理，至於現在才預告是否來得及，有賴工程進度而定；林美峰說，日本之前推環保飼料就是要提高國產飼料自給率，畢竟團膳和事業廢棄物量相當大，都需要處理，廚餘能資源化自然是最好的方向，但風險必須要降到最低，法規也要積極配合。