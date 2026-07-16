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廚餘處理成本增…團膳業憂排擠食材費 影響供餐品質

聯合報／ 記者葉冠妤、陳惠琪／台北報導
團膳業者關心，未來廚餘處理費是否與與餐費脫鉤。 聯合報系資料照
團膳業者關心，未來廚餘處理費是否與與餐費脫鉤。 聯合報系資料照

廚餘養豬禁令倒數，校園廚餘處理面臨成本轉嫁難題。團膳業者估算，全國校園營養午餐每日約產生五百公噸廚餘，若以每公噸處理費九千元計算，每年處理費用高達九億元，換算每餐至少負擔五元成本。業者憂心，若廚餘處理費未與餐費脫鉤，恐排擠食材費，影響供餐品質。

農業部近日預告多項配套法規，明年起，餐廳、團膳等事業廚餘及集中供膳學校、軍事及矯正機關的廚餘，若要繼續作為養豬飼料，須先送往合格「循環原料飼料工廠」，高溫處理並加工成飼料後才能供給豬吃，原料與產品流向也須納入追蹤。

不過，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信批評，「現在政府都這樣做事」，團膳業者事前完全不知道這項規畫，也未受邀討論。現階段業者仍不清楚，未來究竟應由廢棄物清除機構、循環原料飼料工廠，或地方政府統一委託的業者負責收運，清運及加工費用又應由誰負擔。他質疑，農業部未先與利害關係人充分溝通便預告法規，讓業者無所適從。

他指出，過去團膳業者將廚餘交給養豬戶，不必支付處理費，但去年非洲豬瘟爆發後，不少廚餘養豬戶退場，廚餘去化量能減少，團膳業者得付費請人清運。北北基桃明年起改由教育局招標清運業者處理校園廚餘，不致壓縮餐食成本，但部分中南部縣市預算有限，勢必排擠食材經費。

農業部 校園 廚餘 學校午餐 營養午餐 環保 食材

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