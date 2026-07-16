新聞眼／環保飼料配套遲緩 就怕上路後再補破網

距離廚餘養豬禁令不到六個月，農業部卻直到近日才預告修法，計畫讓現行的廚餘養豬，轉型為經高溫蒸煮、乾燥、殺菌等程序而成「Ecofeed（環保飼料）」，改革方向固然值得肯定，但如今才啟動修法，後續仍有處理設施建置、收運系統、溯源管理及產業媒合等配套待完成，行政節奏顯然慢了半拍，一旦配套沒做好，恐怕又將重演政策先上路、再補破網的老問題。

農業部此次提出的Ecofeed制度，是借鏡日本經驗，透過高溫殺菌及嚴格追溯管理，將符合條件的食品廢棄物轉化為安全飼料，不僅降低廢棄物處理壓力，也減少對進口飼料原料的依賴。不過日本能成功，不是因為有一紙法規，而是長年建立完整的收集、運輸、處理、驗證及市場體系，相關業者、地方政府及養豬場均成熟分工。

反觀國內，距離廚餘禁令上路僅剩短短數月，國內目前卻沒有任何一家「循環原料飼料工廠」，現有廚餘蒸煮中心如何轉型？全台需要多少處理廠？哪些業者願意投入？食品工廠、餐飲業、學校、國軍及矯正機關等廚餘如何分類、收集及運送？原料產品流向申報等，又該如何落實查核？豬農是否願意採用？

再者，政府是否提供設備補助或價格誘因？每日究竟有多少廚餘可作為Ecofeed原料？需要多少處理量能才能承接全面禁用廚餘養豬後的缺口？剩餘無法製成環保飼料的廚餘，又將如何去化？上述這些問題，目前幾乎沒有答案。

在防疫與環保雙重考驗下，農業部的敷衍與遲緩，讓地方政府、廚餘處理業者、團膳餐飲業者與豬農無所適從。眼看二○二七年的鐘聲即將敲響，農業部應加緊廚餘轉型腳步。