用廚餘製作…環保飼料成本高 豬農意願恐有限

農業部將推動循環原料飼料化，有黑豬養殖業者說，只要能生存願意配合，但目前設廠細節、獎勵辦法等都不明確，明年一月就禁用蒸煮廚餘養豬，恐沒辦法順利接軌。雲林縣養豬協會理事長吳英吉則說，若乾燥飼料價格沒有比一般豬飼料更具競爭力，豬農採用意願恐有限。

雲林縣禁用廚餘養豬已多年，縣長張麗善說，樂見中央全面落實廚餘養豬禁令，但若再將經處理的事業廚餘製成乾燥飼料送回養豬場使用，她坦言「仍有疑慮」，應審慎評估整體配套與風險，才能讓民眾與養豬戶都安心。

張麗善說，依農業部規畫，事業廚餘須集中處理後才能製成乾燥飼料，但各縣市是否具備足夠處理量能仍待評估，若衍生跨縣市運輸，不僅增加處理成本，也可能提高疫病傳播風險。她說，雲林多年來已建立廚餘在地循環利用模式，高速發酵後製成「雲溉肥」，獲農業部認證，值得中央參考。

吳英吉說，「理論上安全性比過去直接餵食廚餘更高」，只是還須增加乾燥等程序，成本勢必更高，價格恐難壓低。

屏東黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，這項修法他向農業部爭取了許久，廚餘不能餵豬後不但嚴重影響養豬業，也衍生出許多環境問題，一定要解決，不然社會將付出很大成本。他說，養豬戶知道後都很高興，是禁止廚餘養豬政策後最佳解決方案。

桃園黑豬業者、農業局表示，設廠細節與輔導、獎勵辦法還不明確，但只要能讓業者生存都願意配合。只是豬農憂心，明年一月就要禁用蒸煮廚餘養豬，若要無縫接軌，只剩半年要設置循環工廠來得及？如要在養豬主要縣市設置數個中心供應飼料，規模不小，恐怕沒辦法在明年一月順利接軌。

黑豬業者指出，循環原料飼料工廠，是否由各養豬戶自行設置，或全國規畫數個中心，這攸關經營的成本，盼政府趕快說明相關配套措施。

全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場，負責人劉嘉順說，共同蒸煮設備原本是做濕式飼料，政策預告轉彎前，農業部已輔導他們轉型為循環乾式原料飼料工廠。他已再投入數千萬增購設備，還要取得工廠登記及飼料製程執照，預計十一月完工試營運，最大日產量可達四百噸，除自給自足，還能有餘量可提供給其他養豬戶。