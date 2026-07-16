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用廚餘製作…環保飼料成本高 豬農意願恐有限

聯合報／ 記者陳雅玲潘奕言吳傑沐鄭國樑／連線報導
農業部將推動循環原料飼料化，全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場為轉型解套，再投入數千萬增購設備。圖為全順牧場新設備。圖／業者提供
農業部將推動循環原料飼料化，全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場為轉型解套，再投入數千萬增購設備。圖為全順牧場新設備。圖／業者提供

農業部將推動循環原料飼料化，有黑豬養殖業者說，只要能生存願意配合，但目前設廠細節、獎勵辦法等都不明確，明年一月就禁用蒸煮廚餘養豬，恐沒辦法順利接軌。雲林縣養豬協會理事長吳英吉則說，若乾燥飼料價格沒有比一般豬飼料更具競爭力，豬農採用意願恐有限。

雲林縣禁用廚餘養豬已多年，縣長張麗善說，樂見中央全面落實廚餘養豬禁令，但若再將經處理的事業廚餘製成乾燥飼料送回養豬場使用，她坦言「仍有疑慮」，應審慎評估整體配套與風險，才能讓民眾與養豬戶都安心。

張麗善說，依農業部規畫，事業廚餘須集中處理後才能製成乾燥飼料，但各縣市是否具備足夠處理量能仍待評估，若衍生跨縣市運輸，不僅增加處理成本，也可能提高疫病傳播風險。她說，雲林多年來已建立廚餘在地循環利用模式，高速發酵後製成「雲溉肥」，獲農業部認證，值得中央參考。

吳英吉說，「理論上安全性比過去直接餵食廚餘更高」，只是還須增加乾燥等程序，成本勢必更高，價格恐難壓低。

屏東黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，這項修法他向農業部爭取了許久，廚餘不能餵豬後不但嚴重影響養豬業，也衍生出許多環境問題，一定要解決，不然社會將付出很大成本。他說，養豬戶知道後都很高興，是禁止廚餘養豬政策後最佳解決方案。

桃園黑豬業者、農業局表示，設廠細節與輔導、獎勵辦法還不明確，但只要能讓業者生存都願意配合。只是豬農憂心，明年一月就要禁用蒸煮廚餘養豬，若要無縫接軌，只剩半年要設置循環工廠來得及？如要在養豬主要縣市設置數個中心供應飼料，規模不小，恐怕沒辦法在明年一月順利接軌。

黑豬業者指出，循環原料飼料工廠，是否由各養豬戶自行設置，或全國規畫數個中心，這攸關經營的成本，盼政府趕快說明相關配套措施。

全台首家設置廚餘共同蒸煮中心的苗栗縣通霄鎮全順畜牧場，負責人劉嘉順說，共同蒸煮設備原本是做濕式飼料，政策預告轉彎前，農業部已輔導他們轉型為循環乾式原料飼料工廠。他已再投入數千萬增購設備，還要取得工廠登記及飼料製程執照，預計十一月完工試營運，最大日產量可達四百噸，除自給自足，還能有餘量可提供給其他養豬戶。

為防堵非洲豬瘟，台灣明年元旦起，全面禁止使用廚餘養豬，農業部為此規畫推動循環原料飼料化。聯合報系資料照
為防堵非洲豬瘟，台灣明年元旦起，全面禁止使用廚餘養豬，農業部為此規畫推動循環原料飼料化。聯合報系資料照

農業部 廚餘 飼料 環保 豬農

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