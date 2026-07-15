農業部預告事業、團膳廚餘納動物性循環原料 經飼料化可餵豬

去年10月底國內爆發首起非洲豬瘟，養豬產業一度拉響最高警報，後來成功防堵疫情擴散，政府下定決心將今年作為廚餘養豬轉型期，並在2027年起讓廚餘養豬正式落日。農業部日前預告，動物性循環原料包含事業廚餘、畜禽屠宰下腳料，以及學校等團膳廚餘等，可作為環保飼料（Ecofeed）料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。

因應廚餘在非洲豬瘟防疫形成的破口，除了去年底在疫情發生後實行的禁宰、禁運，以及符合蒸煮規範者才能繼續廚餘養豬外，去年12月農業部長陳駿季在立法院答詢時也指出，農業部將參考日本EcoFeed經驗，利用來源穩定且單純的料源，將廚餘飼料化。

農業部7月13日預告「應上傳飼料或飼料添加物規模及品目」、「飼料詳細品目」、「可供給家畜、家禽、水產動物之飼料」，以及「不得使用於飼料或飼料添加物物質」等修正草案，同時也預告訂定「循環原料飼料工廠設廠標準」。其中動物性事業廢棄物如廚餘、動物性廢渣（肉骨粉、內臟殘渣等）、畜禽屠宰下腳料等，以及一般廢棄物的學校、國防部所屬軍事及軍事教育機關，以及法務部所屬矯正機關產生的廚餘，可供養豬使用。

農業部說明，要製成飼料的動物性循環原料只能使用國內的動物性事業廢棄物，如加工後的副產品肉骨粉、內臟殘渣、魚鱗等動物性廢渣，以及皮、肉、骨、內臟、血液或油脂等畜禽屠宰下腳料。為避免疫病及汙染風險，國外相關廢棄物來源並不開放使用。

至於循環原料飼料工廠設廠標準，農業部表示，將輔導原養豬濕式原料共同蒸煮場所升級為循環原料飼料工廠，其中加熱設備應設置高溫蒸煮設備或加熱槽，使物料中心溫度達攝氏90度以上並持續1小時，並配備溫度監測系統，以溫度探針量測物料中心溫度。此外，每次裝載前應確認清潔記錄，防止交叉汙染，廠內也須配置專任專業人員。

農業部強調，廚餘飼料化並非各界擔憂的廚餘養豬， Ecofeed是將廚餘先送至符合規範的循環原料飼料工廠，所有原料都須經高溫蒸煮及標準化加工後製成飼料產品，再供養豬使用，與傳統直接以廚餘餵飼豬隻的方式不同。