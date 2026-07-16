菸害警示圖文 擬擴大到85%

立法院昨審查「菸害防制法」部分條文修正草案，衛環委員會通過修正動議，擴大菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，由現行不得低於百分之五十，提高至百分之八十五，盼與國際接軌，透過更醒目的警示，有效降低吸菸率。

世衛組織證實，大幅且具衝擊性的健康警示圖文為最具成本效益的菸害防制措施之一，可提高民眾對吸菸危害的認知，增加戒菸意願。目前全球超過一四○個國家及地區實施菸品健康警示圖文制度，澳、紐、泰國、香港及印度等地菸品警示面積超過百分之八十五。

提案立委王正旭說，目前國內警示圖文僅占菸盒正反面百分之五十，若提高至百分之八十五，能讓吸菸者及年輕族群更清楚了解吸菸危害，降低菸品包裝行銷效果。

在未有異議情況下通過此提議，「健康警示圖文面積由百分之五十提高至八十五」，後續送立法院院會完成三讀程序。另通過二項附帶決議，分別為衛福部應建立電子煙辨識及查緝標準作業程序（ＳＯＰ），藉此加強第一線執法人員及教師教育訓練。再者，參酌歐盟「特徵風味」管制模式，加速研擬並完成公告菸品禁止使用添加物規定。

衛福部長石崇良說，加熱菸產品與器具有對應關係的必要組件，未來包裝需比照傳統菸品，標示警示圖文，以免消費者誤認危害較低。

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