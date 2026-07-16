觀察站／自費醫療高漲 未替民眾荷包把關

愈來愈多醫療項目不在健保給付範圍，自費醫材耗材動輒數十萬元，連掛號費也變貴，看病開刀住院似乎已成一種奢侈的醫療行為。健保署公布最新醫療院所財報，民眾瞭解哪家醫院最會賺錢，卻看不到任何自費醫療訊息，如放任自費膨脹，台灣恐將重回「因病而窮」年代。

自費醫療占比愈來愈高，已是不爭的事實，許多病家深感憂心，需要治療、開刀時，醫師是否力推自費醫材、檢查或手術，在醫療資訊與專業上，病家處於弱勢，醫師若提出高價自費醫療項目，確實難以判斷是否真的必要，只能在「花錢求安心」與「擔心錯失治療」之間做出艱難的選擇。

醫院確實需要合理的盈餘，才能更新醫療設備、改善醫護執業環境，為醫事人員加薪，留住人才，但醫療機構絕非一般營利企業，不能只以營收衡量績效。衛福部公布醫院財報時，應要求醫院明列自費醫療收入占比、主要自費項目與價格，建立跨院比較及異常成長預警機制，才能讓民眾擁有更充分的就醫參考。

政府一方面以公務預算、健保總額挹注醫院，一方面放任自費醫療市場蓬勃發展，最後承擔成本的仍是患者及病家。真正的醫療透明、資訊公開，絕對不是讓民眾瞭解哪家醫院醫務本業盈餘最高，哪家醫院美食街、停車場營業額最好，社會大眾最想知道哪家醫院自費占比最高，住院開刀時每一項自費是否合理且為必要。

處於醫療費用高漲年代，衛福部應建立完整的自費醫療監測與管理制度，替民眾荷包把關，而不是讓民眾繳了健保費，又需支付自費醫療，還得繳交醫療商業保費，等同一人被剝三層皮。在沉重自費醫療負擔下，經濟能力不佳的人恐成為犧牲品，這也可能讓賴清德總統「健康台灣」的願景成了空談。