聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／自費醫療高漲 未替民眾荷包把關

聯合報／ 本報記者沈能元

愈來愈多醫療項目不在健保給付範圍，自費醫材耗材動輒數十萬元，連掛號費也變貴，看病開刀住院似乎已成一種奢侈的醫療行為。健保署公布最新醫療院所財報，民眾瞭解哪家醫院最會賺錢，卻看不到任何自費醫療訊息，如放任自費膨脹，台灣恐將重回「因病而窮」年代。

自費醫療占比愈來愈高，已是不爭的事實，許多病家深感憂心，需要治療、開刀時，醫師是否力推自費醫材、檢查或手術，在醫療資訊與專業上，病家處於弱勢，醫師若提出高價自費醫療項目，確實難以判斷是否真的必要，只能在「花錢求安心」與「擔心錯失治療」之間做出艱難的選擇。

醫院確實需要合理的盈餘，才能更新醫療設備、改善醫護執業環境，為醫事人員加薪，留住人才，但醫療機構絕非一般營利企業，不能只以營收衡量績效。衛福部公布醫院財報時，應要求醫院明列自費醫療收入占比、主要自費項目與價格，建立跨院比較及異常成長預警機制，才能讓民眾擁有更充分的就醫參考。

政府一方面以公務預算、健保總額挹注醫院，一方面放任自費醫療市場蓬勃發展，最後承擔成本的仍是患者及病家。真正的醫療透明、資訊公開，絕對不是讓民眾瞭解哪家醫院醫務本業盈餘最高，哪家醫院美食街、停車場營業額最好，社會大眾最想知道哪家醫院自費占比最高，住院開刀時每一項自費是否合理且為必要。

處於醫療費用高漲年代，衛福部應建立完整的自費醫療監測與管理制度，替民眾荷包把關，而不是讓民眾繳了健保費，又需支付自費醫療，還得繳交醫療商業保費，等同一人被剝三層皮。在沉重自費醫療負擔下，經濟能力不佳的人恐成為犧牲品，這也可能讓賴清德總統「健康台灣」的願景成了空談。

健保 自費 健保署 財報 衛福部

延伸閱讀

醫院財報揭曉 醫改會批健保署「只做半套」籲揭醫護薪資與離職率

和信、台大癌醫財報不佳 屬「賠錢醫院」…2院長籲調升癌症治療給付

醫院財報公布⋯4分之1醫院虧損 專家嘆結構失衡：救愈多人、虧損愈多

2030年癌症死亡率要降3分之1 台大癌醫、和信卻雙虧損 健保署回應了

相關新聞

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

為防堵非洲豬瘟，行政院去年底拍板自明年元旦起，台灣全面禁止使用廚餘養豬，卻也衍生廚餘去化問題。為此，農業部近期預告修法，動物性循環原料如畜禽屠宰下腳料，以及一般廢棄物如學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，可作為環保飼料（Ecofeed）的料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。至於家戶廚餘，則仍維持不能餵豬。

Uber Eats訂閱方案漲65.8% 稱未見退訂潮

Uber周一調漲會員方案價格，月訂閱制由一二○元調整為一九九元，年訂閱制由一二○○元調漲為一九九○元，漲幅達百分之六十五點八。Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限，Uber內部中立、偏正面看待市場反應。

醫療院所財報出爐 林口長庚9連霸最賺錢醫院

衛福部健保署昨公布二○二四年醫療院所財報，林口長庚連九年位居全國最賺錢醫院，整體結餘卅七點二六億元，但近九成盈餘來自於股利等非醫務利益。財報顯示，國內百分之廿五點八醫院處於財務虧損，需以股利、停車場及美食街等業外收入來貼補醫療虧損。

健康主題館／洗淨再削皮 蘋果芬普寧不下肚

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門，擔心健康危害。衛福部長石崇良昨表示，台灣將蘋果芬普寧殘留標準訂為3ppm，日本是2ppm、韓國3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

學者：環保飼料方向對 法規要配合

農業部近日預告修法，開放畜禽屠宰的下腳料，以及學校等團膳廚餘可作為環保飼料（Ecofeed）的料源。學者認為，現在才預告，總比沒有好，畢竟環保飼料對國內飼料自給率、大量廚餘去化都是有幫助，廚餘資源化也是對的方向。

廚餘處理成本增…團膳業憂排擠食材費 影響供餐品質

廚餘養豬禁令倒數，校園廚餘處理面臨成本轉嫁難題。團膳業者估算，全國校園營養午餐每日約產生五百公噸廚餘，若以每公噸處理費九千元計算，每年處理費用高達九億元，換算每餐至少負擔五元成本。業者憂心，若廚餘處理費未與餐費脫鉤，恐排擠食材費，影響供餐品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。