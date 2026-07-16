醫改會質疑醫院財報做半套 缺自費盈餘

健保署公布二○二四年醫療院所財報，醫改會執行長林雅惠表示，政府從二○一三年起公布醫院財報，但未盡解讀之責，且少了各院自費盈餘及占比等資料，以致數據淪為民眾八卦談資，無法成為就醫參考依據，應補上相關資料及監控動向，確保國人就醫權益。

「對於健保署醫院財報內容，感到非常失望。」林雅惠說，依循二代健保資訊透明公開原則，健保署從二○一三年起公布具一定規模以上的醫療院所財報，但迄今只做半套，未能達到強化民眾監督及參與，落實社會問責等目的，原因在於少了具體分析跟政策解讀。

「醫院會賺錢…這不是件好事吧！」、「醫院的目的不應該是為了賺錢，如果都要病人做自費而且是最貴的，賺再多錢值得驕傲嗎？」、「難怪開個刀，一直問要不要用自費藥物、醫材！」從網友留言內容也可看到國人對於「最賺錢醫院」一詞的反感。

「自費收入占比是財報揭露非常重要的資訊之一，但目前缺乏相關資料，無法進行完善的解讀。」林雅惠強烈要求，健保署應正視醫療自費市場，蒐集相關資料及監控動向，在各家醫院財報資料中清楚陳述自費盈餘金額、在所有醫務盈餘中的占比，這才是民眾就醫所需的重點。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，早在健保局年代，督保盟就要求政府應監測自費醫療市場，但衛福部始終不為所動。近幾年來，自費醫療愈來愈普遍，衛福部應重視自費醫療問題，思考如何讓醫療院所降低自費醫療占比，或將自費醫療訂出上限，避免自費醫療持續擴張，影響患者病家的就醫權益。

滕西華呼籲，衛福部應經過統計、分析等方式，讓民眾了解國內各大醫院自費醫療現況，另著手改革健保財務，讓國人了解可透過增加健保費，降低自費負擔，而非必須自行購買商業保險，才能獲得更多的醫療保障。

林雅惠提醒，年度盈餘豐碩的中小型醫療機構不在少數，健保署應研議下修醫院財報公開領取健保費用門檻，從目前兩億元向下修正，以完善社會公眾監督目的。