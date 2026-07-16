獨旅撿便宜 可買一日行程

旅行社不再配房，代表往後單獨參團或是單數參團的旅客，旅遊預算恐增加。旅遊業者建議，單身旅客追求高ＣＰ值，可以優先選擇入住星等低一些的飯店行程，仿自由行的「零件組裝式」旅程及晚鳥優惠也是解決之道。

易遊網公關主任林昭君表示，飯店補價差額多寡取決於飯店等級及天數。旅客若想追求高ＣＰ值，可以仔細篩選團體入住的飯店，優先選擇星等不那麼高或是入住商務旅店的產品。或現在有不少社團有徵旅伴功能。

也有旅遊達人建議，單人旅客購買機加酒後，再買一日遊行程，本質上雖然比較類似自由行，但在旅途中也能享有領隊照顧。部分團體也會有晚鳥免收單人房差優惠，可供旅客撿便宜。

另外有旅行社開闢獨旅團體專區，主打單人報名友善，不僅房間提供一人一室，巴士也不安排併坐。報名旅客以女性為主，約占六成。