聽新聞
0:00 / 0:00

獨旅撿便宜 可買一日行程

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

旅行社不再配房，代表往後單獨參團或是單數參團的旅客，旅遊預算恐增加。旅遊業者建議，單身旅客追求高ＣＰ值，可以優先選擇入住星等低一些的飯店行程，仿自由行的「零件組裝式」旅程及晚鳥優惠也是解決之道。

易遊網公關主任林昭君表示，飯店補價差額多寡取決於飯店等級及天數。旅客若想追求高ＣＰ值，可以仔細篩選團體入住的飯店，優先選擇星等不那麼高或是入住商務旅店的產品。或現在有不少社團有徵旅伴功能。

也有旅遊達人建議，單人旅客購買機加酒後，再買一日遊行程，本質上雖然比較類似自由行，但在旅途中也能享有領隊照顧。部分團體也會有晚鳥免收單人房差優惠，可供旅客撿便宜。

另外有旅行社開闢獨旅團體專區，主打單人報名友善，不僅房間提供一人一室，巴士也不安排併坐。報名旅客以女性為主，約占六成。

自由行 旅行社

延伸閱讀

獨／單人參團不配房可樂、雄獅短線試辦 顧領隊權益旅客恐多付近萬元

高鐵假期暑假優惠開跑 指定車次最低「車票＋住宿」2990元起

根本全能管家！他跟團享受領隊「神級服務」：無腦出國免修行

福容夏季旅展現場抽萬元住宿券 住宿券下殺1.8折、 餐券1067元起

相關新聞

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

為防堵非洲豬瘟，行政院去年底拍板自明年元旦起，台灣全面禁止使用廚餘養豬，卻也衍生廚餘去化問題。為此，農業部近期預告修法，動物性循環原料如畜禽屠宰下腳料，以及一般廢棄物如學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，可作為環保飼料（Ecofeed）的料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。至於家戶廚餘，則仍維持不能餵豬。

Uber Eats訂閱方案漲65.8% 稱未見退訂潮

Uber周一調漲會員方案價格，月訂閱制由一二○元調整為一九九元，年訂閱制由一二○○元調漲為一九九○元，漲幅達百分之六十五點八。Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限，Uber內部中立、偏正面看待市場反應。

醫療院所財報出爐 林口長庚9連霸最賺錢醫院

衛福部健保署昨公布二○二四年醫療院所財報，林口長庚連九年位居全國最賺錢醫院，整體結餘卅七點二六億元，但近九成盈餘來自於股利等非醫務利益。財報顯示，國內百分之廿五點八醫院處於財務虧損，需以股利、停車場及美食街等業外收入來貼補醫療虧損。

健康主題館／洗淨再削皮 蘋果芬普寧不下肚

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門，擔心健康危害。衛福部長石崇良昨表示，台灣將蘋果芬普寧殘留標準訂為3ppm，日本是2ppm、韓國3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

學者：環保飼料方向對 法規要配合

農業部近日預告修法，開放畜禽屠宰的下腳料，以及學校等團膳廚餘可作為環保飼料（Ecofeed）的料源。學者認為，現在才預告，總比沒有好，畢竟環保飼料對國內飼料自給率、大量廚餘去化都是有幫助，廚餘資源化也是對的方向。

廚餘處理成本增…團膳業憂排擠食材費 影響供餐品質

廚餘養豬禁令倒數，校園廚餘處理面臨成本轉嫁難題。團膳業者估算，全國校園營養午餐每日約產生五百公噸廚餘，若以每公噸處理費九千元計算，每年處理費用高達九億元，換算每餐至少負擔五元成本。業者憂心，若廚餘處理費未與餐費脫鉤，恐排擠食材費，影響供餐品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。