2旅行社新措施 單人跟團須補房費差價

現行只要是單獨跟團或是單數參團出遊，落單者往往不是得補房價差改住單人房，就是要和同樣落單的同團旅客，甚至是領隊同住一間房，卻也導致投訴與糾紛層出不窮。為此，國內有多間旅行社宣布，日韓等短線團，不再安排與領隊或其他旅客配房，一律得要多補差額房費，旅費恐因此大增近萬元。

據了解，團體旅遊配房制度行之有年，除了旅行社能節省領隊房費成本，也能幫獨旅的旅客壓低旅費。然而兩名陌生人生活習慣不同，難免發生摩擦。

韓國線領隊Sunnyy分享，以往曾有領隊和客人同房，客人東西不見，就懷疑是領隊竊取，自己也曾發生身上旅費現金遭竊，最後只好倒貼數萬元。也曾聽聞同業和長者同房，起床後發現長者往生，竟遭家屬提告失職。對於「領隊不同房」的措施樂觀其成。以韓國線五天行程來看，房費價差恐達六千至九千元。

可樂旅遊表示，九月一日後出發的日韓、東南亞團，將收單人房差額，不再安排與領隊或其他旅客配房。已完成報名旅客維持原配房方式，不加收單人房差。

東南旅遊表示，日韓線早已實施領隊不配房措施，長程線正研擬相關配套。雄獅也說，長程線亦同步規畫中。

不過鳳凰旅遊總經理卞傑民認為，旅客參團就是希望能享受團體優惠，擔心不配房恐對獨自報名的旅客造成預算上的負擔，以歐洲長天數為例，恐需補五萬元以上。目前暫無跟進計畫，但會密切注意市場反應。