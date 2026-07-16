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王偉忠舞台劇「都更男女」北中南巡演 8月14日台北場起跑

聯合報／ 本報訊
舞台劇「都更男女」演員王意萱（左起）、樊光耀、曾珮瑜、王偉忠、岑永康、范瑞君、爆花、壯壯。圖／金星文創提供
舞台劇「都更男女」演員王意萱（左起）、樊光耀、曾珮瑜、王偉忠、岑永康、范瑞君、爆花、壯壯。圖／金星文創提供

王偉忠監製原創舞台劇「都更男女」今年8月14日起從台北啟動北中南巡演。該劇以幽默與直戳人心的對白，聚焦老屋住戶面臨都更「喜訊」，卻讓家人關係陷入僵局，直擊現代人心中最不願面對的「人生釘子戶」問題。該劇由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。

網路文章指出，台北高房價讓許多老屋屋主成為「最有錢的窮人」，住在地價像金山的老公寓裡，卻因種種因素不願都更，天天煩惱屋頂漏水、膝蓋無力爬不上樓梯怎麼辦。

王偉忠感嘆，房子可以都更，人的關係久了，該怎麼都更？許多婚姻關係與家庭關係也需要改變，「關係跟房子一樣，該進步就得進步，老公、老婆等每個人都要進步，不然日子怎麼過？」

「都更男女」反映當代都會人心情，中年夫妻溝通不良、熟齡情侶進退兩難、女兒照顧老爸，老爸卻想將家產留給天邊孝子，有沒有機會將這些發霉的關係全部更新？

卡司包括范瑞君、樊光耀、岑永康、壯壯（陳彥壯）、曾珮瑜、爆花（蔡亘晏）、王意萱、叉燒等，用黑色幽默打破「最有錢的窮人」困境，說出每個人對安全感、親情、友情、愛情的集體焦慮。邀觀眾進劇場看戲，反思自己是不是也該「都更」了。

都更男女8月14日起在台北、高雄、台中巡迴演出，購票可洽udn售票網

王偉忠 都更 台北

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