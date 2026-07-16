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醫療院所財報出爐 林口長庚9連霸最賺錢醫院

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
最新醫院財報出爐，林口長庚連續九年位居整體盈餘之冠，二○二四年達卅七多億元，但醫務本業盈餘僅四億多。專家提醒，每四家大型醫院中，就有一家需以停車場、美食街及其他業外收益來補醫療缺口，實非正常發展。記者胡經周／攝影
最新醫院財報出爐，林口長庚連續九年位居整體盈餘之冠，二○二四年達卅七多億元，但醫務本業盈餘僅四億多。專家提醒，每四家大型醫院中，就有一家需以停車場、美食街及其他業外收益來補醫療缺口，實非正常發展。記者胡經周／攝影

衛福部健保署昨公布二○二四年醫療院所財報，林口長庚連九年位居全國最賺錢醫院，整體結餘卅七點二六億元，但近九成盈餘來自於股利等非醫務利益。財報顯示，國內百分之廿五點八醫院處於財務虧損，需以股利、停車場及美食街等業外收入來貼補醫療虧損。

這項財報公開對象為領取健保費用超過兩億元的醫療院所，包括醫學中心廿二家、區域醫院八十三家、地區醫院一三○家，基層診所三家及二家醫事檢驗所，共二四○家醫療院所，審視整體營收，僅廿七家醫院虧損，進一步分析醫療本業盈虧，有六十二家賠錢，占百分之廿五點八，每四家規模較大醫療院所中，就有一家需靠業外收入苦撐經營。

多年蟬聯盈餘最高的林口長庚也是如此，二○二四年整體結餘卅七點二六億元，但醫務盈餘僅四點四四億元，股利股息、美食街、停車場等非醫務利益達卅二點八二億元，不過，業外盈餘逐年下降，二○二二年九十三點九三億元、二○二三年五十六點三一億元，主因股利明顯縮水。

至於台灣醫界龍頭台大醫院，則以十六點一二億元位居整體盈餘排行的第七，醫療本業盈餘為三點二四億元，非醫務盈餘為十二點八八億元，同樣遠高於醫務收入。

就醫務盈餘看，中國附醫以十七點八○億元位居第一，連續十一年蟬聯醫療本業盈餘最高醫院，但與二○二三年廿六點九九億元相較，大減九點一九億元。健保署主任秘書劉林義表示，該院財報顯示，當年度人事、藥品、醫材等成本均明顯增加，讓醫療盈餘明顯降低。

如以醫院層級區分，陽明醫院為醫務本業最賺錢的地區醫院，以六點八二億元，位居第六名。嘉基醫院為最賺錢的區域醫院，二○二四年醫務盈餘六點六一億元。位於台北市中正區的遠東診所醫務盈餘超過四千萬元，多年來穩居全國獲利最高的基層診所。

台灣醫務管理學會理事長、新光副院長洪子仁表示，肩負救人使命的醫療本業很難獲得合理利潤，致使醫院仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，這已成台灣醫界真實面，但如此扭曲的經營模式，一旦遭遇景氣循環或股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗，屆時恐將重創民眾就醫權益。

停車場 股利 林口長庚 台大醫院 健保署 洪子仁

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