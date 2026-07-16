Uber推機車載客 北市府將罰80萬

農業部近日預告修法，開放畜禽屠宰的下腳料，以及學校等團膳廚餘可作為環保飼料（Ecofeed）的料源。學者認為，現在才預告，總比沒有好，畢竟環保飼料對國內飼料自給率、大量廚餘去化都是有幫助，廚餘資源化也是對的方向。

2026-07-16 01:19