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觀察站／外送雙雄時代 還能走多遠

聯合報／ 本報記者馬瑞璿

外送平台在新冠疫情期間崛起，隨著各國外送專法陸續上路，各地外送平台市場已出現一波明顯此消彼長，老字號之一的Delivery Hero已然淡出亞洲，東南亞、東北亞也陸續出現整併潮。而台灣何時會打破雙強鼎立的現況、還會不會有新進業者搶入？外界都在觀察。

外送平台並不是一門好做的生意，因為它是多邊市場，平台不僅要經營消費者，同時，也要經營商家、外送員。外送平台要做得起來，必須在人口密度、商家密度都夠高，餐廳與客人距離不會太遠的大都會區，才有辦法穩定營運。

業者私下表示，外送市場中，最困難的就是拓展商家，業務團隊不僅要說服商家上架平台，也要教商家怎麼做，業績才能更亮眼。正因為拓展商家很難、要燒的錢也更多，兩大龍頭Uber Eats、foodpanda深耕台灣之後，台灣本地業者就更難在市場裡分一杯羹，因為這塊市場「沒有規模、就賺不到錢」。

只不過，錢終究也會有燒完的一天，前幾年橫掃國際市場的Delivery Hero開始漸漸疲軟，旗下的Baemin在南韓的市占率正在收窄，台灣的foodpanda更是積極尋求收購。反而是在東南亞市場站穩腳跟的Grab，則希望買下台灣foodpanda，搶攻台灣市場。

台灣外送專法將於廿一日上路，在此之前，平台已經調升商家費用，而這筆費用也反映在消費者的外送餐點金額上。許多消費者已經表明將會減少訂餐，當訂餐數量明顯縮小時，這個市場還能不能養得起外送員，平台業者還能不能順利生存，是業界持續觀察的重點。

東南亞 外送

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