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Uber Eats訂閱方案漲65.8% 稱未見退訂潮

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
Uber周一調漲會員方案價格，Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限。圖／聯合報系資料照 曾原信
Uber周一調漲會員方案價格，Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限。圖／聯合報系資料照 曾原信

Uber周一調漲會員方案價格，月訂閱制由一二○元調整為一九九元，年訂閱制由一二○○元調漲為一九九○元，漲幅達百分之六十五點八。Uber說，價格調整後至昨日為止退訂數有限，Uber內部中立、偏正面看待市場反應。

Uber公關傳媒總經理邱凱迪指出，會員方案價格調整與專法上路無關，早從去年初，Uber內部即已開始討論相關規畫，主要原因在於Uber會員方案價格從二○二二年以來都未曾調漲過，不過，在漲價的同時，會員方案也增加了優惠密度，對於家庭共享、經常出國的民眾而言，相對有利。

Uber Eats昨也宣布下半年合作夥伴支持計畫，其中，最受外送員關注的兩項計畫，一是「即時提領報酬」，外送員無須等待每周自動匯款，只要透過Ａｐｐ，即可提前將已賺取的行程費用提領至銀行帳戶。另一項則是「優快送」，即時包裹物流新增上線花蓮、台東及雲林三個城市，並將最長運送距離由十二公里擴大至四十公里。

隨著外送專法即將於七月廿一日上路，因應新法規帶來的人力與營運成本增加，Uber Eats已調整商家服務費，市場普遍憂心，整體外送價格若因此變貴，恐影響消費意願，屆時，外送訂單量將可能出現下滑，不僅影響商家訂單，也可能對外送員收入帶來新一波的影響。

Uber公共政策暨政府事務總監馬培治指出，台灣餐飲業年產值約為一兆元，而外送產業一年的訂單金額大約在一千多億元，若扣除生鮮雜貨外送金額，外送占台灣餐飲總營收比重僅有百分之十，平台漲價，對於整體餐飲業影響有限。

馬培治說，根據Uber觀察，外送員屬於高度流動性質，二○二三以來，每月活躍外送員人數大約就是在八萬人上下，但中間的組成人員持續出現變化，外送專法上路後，是否會對外送員人數帶來影響也仍在觀察中。外傳平台擬向外送員收取媒合費，Uber Eats表示，目前沒有規畫。

Uber 雲林

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