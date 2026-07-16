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癌醫虧損 台大、和信盼提升給付

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導

在最新醫院財務報告中，台大癌醫、和信醫院雙雙入榜醫務虧損排行榜，分別虧損三點六三億元、一點八五億元，兩家醫院院長均表示，癌症治療需有較多專業人力、治療先進儀器，盼健保逐步提升癌症治療相關給付，將新藥、新治療方式納入給付範圍。

醫務虧損前十大院所，高雄岡山（負六點七六億元）、屏東榮總併屏榮龍泉分院（負三點六九億元）、台大癌醫（負三點六三億元）、義大醫院（負三點二二億元）、台大新竹併台大生醫（負三點○九億元）、大林慈濟醫院（負二點八三億元）、基隆長庚（負一點九六億元）、和信治癌（負一點八五億元）、大同醫院（負一點四九億元）、台北慈濟醫院（負一點三五億元）。

國內兩家知名癌症治療專科醫院處於醫務虧損狀態，顯見在沒有輕症患者醫療費用的健保挹注下，專門收治癌症病人的醫院經營困難，恐讓賴清德總統「健康台灣」二○三○年降低國人癌症標準化死亡率三分之一等願景，淪為空談。

台大癌醫分院院長吳耀銘指出，二○二四年受到物價調整、人員薪資調升等影響，導致業內收入短絀，所幸加上業外收入後，整體仍有盈餘，才能支應醫師績效獎金，及教學、研究發展所需經費。二○二五年健保實施個別醫院總額新制，調升點值，並將門診化、放療等納入保障項目，營收情況獲得改善，但醫療人力短缺，院方需花費許多資源與精神，才能留住人才。

和信醫院院長褚乃銘表示，相較於慢性疾病門診，癌症專科醫師診治癌友時，需花更多時間解釋病情，告知治療選項，說明哪些項目需自費、哪些可由健保給付等，與病人共同擬定治療策略，但健保給付診察費額度卻與其他科別相同，在相同時間內所看的病人較少，門診給付收入一定較差。

衛福部健保署主秘劉林義說，健保重視癌症治療，連兩年調整急重難症及相關手術項目給付，至於哪些醫療項目應要調升給付點數，健保署將與相關醫學會討論。醫界若覺哪項醫療項目不敷成本，可提出成本分析表送至健保署經專家會議討論，再送共擬會議決定。

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