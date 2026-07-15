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地牛翻身！嘉義梅山鄉晚間發生規模4.0淺層地震 最大震度4級

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地牛翻身！嘉義梅山鄉晚間發生規模4.0淺層有感地震

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中央氣象署
圖／中央氣象署

2026年7月15日22時44分左右，嘉義縣梅山鄉發生一宗芮氏規模4.0的有感地震，震源深度約5.2公里，屬於淺層地震。地震震央位於嘉義縣政府東北東方約38.5公里處，為嘉義縣梅山鄉附近，該地區及鄰近區域均有明顯感受此震動。

最大震度4級地區:雲林縣

此次地震雲林縣草嶺等地達到最大震度4級，屬於中震等級，搖晃相當明顯。震央附近房屋產生明顯搖動，部分物品傾倒移動。建議民眾地震發生時要保持冷靜，儘速尋找堅固家具下方掩護，躲避窗戶等易碎玻璃區域，避免危險。睡眠中的民眾多數會被搖醒，請注意持續留意官方發布的餘震警訊，並檢查居家安全狀況。

最大震度3級地區:嘉義縣

嘉義縣部分區域震度達3級，屬於弱震。此級別的震動大多數人能感受到，室內碗盤、門窗會有輕微聲響，懸掛物搖擺。建議民眾平時了解避震知識，地震時立即採取趴下、掩護、穩住三步驟，保障自身安全。

最大震度2級地區:嘉義市

嘉義市感受到輕微搖晃，多數人可覺察有地震發生，電燈、懸掛物會輕微擺動。此震度屬於較輕的搖晃，民眾務必保持警覺，避免因驚慌做出危險行為。

最大震度1級地區:南投縣、臺南市、彰化縣

南投縣、臺南市及彰化縣有少部分民眾感覺到輕微震動，屬於微震。此類震度對日常生活影響甚微，但仍提醒民眾維持防震意識。

本次地震屬於淺層地震，震度在4級以內，整體搖晃不強烈，未有災情通報。地震時請遵守防震守則，保持冷靜，選擇安全地點躲避，同時防範餘震可能造成的影響。日常生活中建議檢查家中建築結構與防災物資，做好地震防備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 嘉義

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