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2026台北藝穗節 日韓港團隊跨海加入藝術熱浪

中央社／ 台北15日電

2026台北藝穗節將在8月登場，短短16天集結171組表演團隊與39個展演場域，帶來超過700場的演出，日韓港等劇團也將跨海加入，一起打造專屬藝穗的魔幻時空。

今年藝穗節展現國際視野，有香港跨界製作團隊「慢三拍」推出「擬家聊天室」線上作品空間，邀請觀眾線上參與讀劇共同創作。日本團隊「新巫女舞」帶來「日本現代祭儀：新巫女舞 喚醒內在神域」表演與工作坊；韓國團隊「交叉路」則推出「韓國人的怪奇中文學習」，透過電音與舞蹈探索語言學習趣事。

去年以「百萬戲票」引發話題的創作者李祐緯，今年延續「一個人做劇場」的概念，這次帶來「一個人快樂藝術節」記者會，宣告究竟一個人要如何做藝術節；自藝穗發跡的「陳家聲工作室」，推出的「吟遊詩人的新唸歌——台北藝穗」將就地取材，以台北偶戲館為創作座標，尋覓在地文化英雄生命故事。

適逢劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）逝世70週年，劇場工作者王瑋廉主導「伽利略計畫」，解構經典劇本「伽利略傳」並衍生出八檔行星系列展演，串聯20多個團隊展開神祕的宣傳行動。

根據北藝中心發布的新聞資料，今年新亮相的演出空間各具姿態，有全台唯一溫泉軍醫眷村「北投中心新村」，大稻埕的新修台式老宅「窩窩藝文空間」與「拾久駅」保留了台灣早期的磨石子地板，充滿生活涼意。平常揮灑汗水的舞蹈空間「A_SPACE」，都在藝穗節期間蛻變成令人耳目一新的展演舞台。

開幕活動「Golden Hour Ready Go」將於8月8日在圓山花博公園入口廣場登場，現場集結藝穗團隊、餐飲市集與互動任務，打造能邊玩邊逛的狂歡派對。藝穗節將於8月15日正式起跑。

台北市

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