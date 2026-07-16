健康主題館／洗淨再削皮 蘋果芬普寧不下肚

近日網路流傳「政府放寬蘋果農藥殘留標準6倍」、「因美國施壓才修改標準」等說法，引發外界質疑是否為進口蘋果開後門，擔心健康危害。衛福部長石崇良昨表示，台灣將蘋果芬普寧殘留標準訂為3ppm，日本是2ppm、韓國3ppm、美國則為5ppm，顯示我國標準並非完全比照美國，而是依科學證據及國內需求審慎訂定。

近期蘋果農藥殘留標準調整引發討論，不少民眾擔心水果是否吃得安心，也好奇到底該如何清洗才能降低農藥殘留。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，掌握「流動清水、削皮、選當季、充分加熱」4大原則，就能有效降低殘留風險。

專家：芬普寧毒性較低

顏宗海表示，芬普寧毒性較低，對人體無致癌與基因毒性，民眾不必過度恐慌，主管機關的源頭管理仍是食品安全最重要的一道防線。若擔心殘留問題，建議蘋果「洗淨後再削皮」食用，比單純用水沖洗更能降低攝取量。

雖然蘋果皮富含膳食纖維、多酚及部分植化素，若民眾對農藥殘留有所疑慮，削皮仍是最直接有效的方法之一。顏宗海說，坊間盛傳以小蘇打、鹽水、醋或洗米水浸泡蔬果，可以更有效去除農藥，其實沒必要過度迷信這些偏方。大多數合法使用的農藥，以流動清水反覆沖洗即可去除相當比例的表面殘留，再搭配削皮、去除外葉或不可食部位，效果通常更佳。

優先選擇當地當季蔬果

除了清洗方式，選購來源同樣重要。顏宗海建議，應優先選擇當地、當季蔬果，並購買具有產銷履歷、有機驗證或CAS等標章產品。農民若依照核准藥劑、建議用量及安全採收期施藥，上市農產品原則上都應符合農藥殘留規範；真正影響食品安全的關鍵，仍在政府持續監測抽驗及源頭管理。

顏宗海提醒，民眾購買蔬果後，先以流動清水充分沖洗，再進行切割或削皮，避免表面的殘留物因刀具汙染果肉。蔬菜則應「先洗後切」，避免切開後反而增加汙染風險。若是葉菜類，可先沖洗、浸泡數分鐘，再以流動清水沖洗；水果則以沖洗後削皮為佳。

另外，部分農藥在高溫烹調下會進一步分解，相較於生食，經過烹煮的蔬菜，殘留量通常更低。顏宗海強調，均衡攝取各類蔬果，比因擔心農藥而減少蔬果攝取更重要。只要選擇可信賴來源，並做好正確清洗及處理，多數農產品都能安心食用，不必因個別事件而對水果蔬菜失去信心。

蔬果正確清洗與處理步驟

1.清水沖洗：用水流不斷沖洗10至15分鐘，對清除表面農藥最有效。

2.先洗後切：先將蔬果清洗乾淨後，再去皮、去蒂頭或切塊。

3.去皮處理：瓜果類的表皮可能殘留較多農藥，沖洗後再削皮處理。

4.汆燙加熱：葉菜類在煮熟前先汆燙，農藥容易溶於水且揮發。