金門醫療里程碑 89歲翁成功續命

89歲李老先生，今年5月突發劇烈腹痛至金門醫院就醫，經電腦斷層診斷為腹主動脈瘤破裂併發出血性休克。台北榮總支援金門醫院的心臟外科主治醫師郭景源，經與病人及家屬討論病情後，決定在金門手術搶救生命，順利完成金門首例腹主動脈瘤破裂重建手術，創下離島急重症醫療的新里程碑。

腹主動脈瘤一旦破裂，死亡率高達8至9成，若無法及時手術，約5成患者難以挽回生命。棘手的是，李老先生罹患免疫性血小板低下紫斑症（ITP），血小板僅約2萬/μL，凝血功能極差，術中極易發生大出血，手術風險與挑戰倍增。

郭景源說，李老先生病情嚴重，以空中後送至台灣本島有再次破裂風險，留在金門手術雖可立即止血搶救生命，但需克服離島醫療資源、血液供應及手術器材有限等挑戰，手術風險高。經醫病共同決策，病人選擇在金門醫院進行緊急開腹的腹主動脈瘤置換手術。

腹主動脈瘤破裂是與時間賽跑的疾病，每延誤1分鐘，都會增加病人死亡風險。腹主動脈瘤破裂手術由郭景源主刀，結合醫中計畫支援的林口長庚醫院外傷科主任謝奇勳、金門醫院胸腔外科主治醫師童紹軒，並由金門醫院麻醉科醫師陳力昕及北榮支援麻醉部醫師朱圻鈞共同負責麻醉與維持生命徵象。

郭景源說，術中考量病人腹主動脈血管尺寸為2公分，但金門醫院多為0.7公分的洗腎人工血管，臨機應變利用透析用的3條人工血管，以手工縫製、重新裁切組裝，製作符合病人需求的人工血管，順利完成主動脈重建，手術歷時6個多小時完成。術後李老先生在加護病房團隊細心照護下順利脫離呼吸器，病況穩定後轉至北榮持續復健，目前恢復良好。

李老先生說，「感謝醫師，病已經好了，現在很輕鬆。」女兒則說，爸爸到台北榮總復健前，原本無法站、不能走路，經過調養，目前鼻胃管、尿管都已拔除，爸爸也可以走路，真的很開心。

郭景源感謝李老先生及家屬信任，在面對空中轉診與原地手術兩種高風險選擇時，願意與醫療團隊共同承擔並做出關鍵決策。未來，北榮將持續攜手金門醫院深化合作，透過醫中計畫及IDS計畫，提升離島急重症醫療照護量能，讓更多病人在黃金時間獲得即時且高品質治療，讓距離不再成為生命救治的阻礙。