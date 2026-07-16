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我吃的中藥安全嗎？「3要3不」挑中藥

聯合報／ 郭欣蕙／台北市立聯合醫院林中昆院區藥劑科藥師
挑對中藥材進行食療，是現代人養生、改善亞健康問題的首選。圖／123RF
挑對中藥材進行食療，是現代人養生、改善亞健康問題的首選。圖／123RF

老祖宗發現許多生長在田裡的食材如大棗、甘草、山藥等，不僅能填飽肚子，還有調理身體的效果，也就是「藥食同源」食物。這類兼具美味與保健功能的藥食兩用食物，成為現代人養生、改善亞健康問題的首選。

中藥材是植物，生長環境的土壤與水質會影響其安全性，若購買來路不明的中藥材，就可能買到在不安全環境生長的中藥材。

中藥材3大食安威脅

1.環境之毒：來路不明的中藥材，其生長環境不被管制，就可能含有重金屬等對人體有害成分。

2.加工之謎：有些不肖廠商用二氧化硫「過度薰蒸」導致危害。若服用過量二氧化硫，會有惡心嘔吐等不良反應。

3.存放之害：台灣屬於潮濕氣候環境，若保存不當可能會有發霉與黃麴毒素風險，部分藥材如熟地黃、甘草、枸杞、大棗等，應放置於冰箱保存。

「望聞問切」挑選藥材

● 望（外觀辨識）：拒絕過度美白，學會分辨天然色澤與蟲蛀霉斑。

● 聞（氣味辨識）：區分藥材天然香氣與刺鼻化學硫磺味。

● 問（來源追蹤）：產地資訊與第三方檢驗報告（COA）。

● 切（質地觸感）：學會用「觸摸」分辨藥材的好壞。

如何降低用藥風險？建議煎煮前快速沖洗；不使用鋁、鐵、銅鍋具煎煮，可選擇陶瓷、不鏽鋼或砂鍋。煎煮時要掌握火候與時間，確保藥性發揮且不殘留毒素，煎煮後只取用上清液，鍋底藥渣不要吃。

用藥「3要3不」原則

「3要」：正確選購與用藥習慣

1.要看合格執照：在合法中藥房或中醫診所、醫院採買。

2.要諮詢專業人員：服藥前應諮詢中醫師或藥師，確認藥材不會與正服用的西藥產生衝突。

3.要看檢驗報告或標章：優質藥材包裝會有溯源標章或二維條碼。也可以詢問店家是否有第三方檢驗報告（COA）。

「3不」：避開用藥陷阱

1.不買來源不明的藥：不要在路邊攤、夜市或來路不明的社群廣告購買所謂「祖傳秘方」或「稀有靈芝」。這些藥材往往缺乏產地標示，重金屬與農藥超標風險極高。

2.不聽誇大不實的療效：如果中藥宣稱「保證斷根」、「能治百病」或「短時間內見效」，通常是詐騙或非法添加西藥成分的警訊。

3.不亂吃親友推薦的補藥：每個人體質不同，親友吃得好不代表適合你。盲目跟風進補，輕則上火冒痘，重則可能影響肝腎功能。

中藥 肚子

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