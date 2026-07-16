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健康你我他／阿婆中風20年 仍不放棄復健

聯合報／ 文／王錫璋（北市中正）
中風20多年的阿婆小屋。圖／王錫璋提供
中風20多年的阿婆小屋。圖／王錫璋提供

鄰居阿婆中風已20多年，她的孫子與我小女兒以前是小學同學，現在都40歲了，可見阿婆的年紀一定是80歲以上。

阿婆獨自住在巷子裡一間一樓小老屋，孫子只在假日來看她。那她中風後的20多年，是如何撐過的？據我觀察，她除了這間小屋外，在巷外的馬路旁，另有一店面老屋，以前她和先生賣魷魚羹過活，先生過世後，她把店面出租，一個月租金4萬元，可以請一個外籍看護。中風的照護非常花錢，要有一筆固定的收入，才能請得起外籍看護。

她居住的巷內小屋，雖然不大，但有閣樓，可以給外看住。小屋其實面臨建商兩次都更的申請，她都拒絕了，因為小屋離地近，最方便輪椅出入，比大樓的電梯還方便。小屋前面，種有楊桃樹一株，盆栽數盆，平常可賞花、澆水，住大廈哪能這麼自由自在？

最重要的是，阿婆中風後，有認真復健，以前常看到她扶著衛生所無障礙設施的欄杆，鍛鍊腳力，一步一步慢慢走，周圍都是老鄰居，熟悉的環境，讓她很努力復健。外看也每天推著坐輪椅的她，到植物園看風景、曬太陽，與同是坐輪椅的老人們聊天，一點也不寂寞。所以，20年來，她沒換過外看，直到今年，似乎才換了另一位。

現在，阿婆當然老了許多，但中風20年，還能坐著輪椅出現在巷內，也真難得了。

中風 老人 復健

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