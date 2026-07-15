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僅17.2%國產⋯食藥署曝原料藥多仰賴大陸、印度 大醫院學名藥使用率低

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署藥品組組長林意筑說，國內原料藥自產比率僅17.2％，高度仰賴中國大陸及印度進口，且關鍵藥品清單藥品，53.6%仰賴進口，將透過建立國家級藥品智慧物流儲備中心，並結合藥品韌性基金，鼓勵原料藥國產。記者林琮恩／攝影
食藥署藥品組組長林意筑說，國內原料藥自產比率僅17.2％，高度仰賴中國大陸及印度進口，且關鍵藥品清單藥品，53.6%仰賴進口，將透過建立國家級藥品智慧物流儲備中心，並結合藥品韌性基金，鼓勵原料藥國產。記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署於亞洲生技大會中揭露240億元國家藥物韌性整備計畫方向，藥品組組長林意筑說，國內原料藥自產比率僅17.2％，高度仰賴中國大陸及印度進口，且關鍵藥品清單藥品中，53.6%仰賴進口，對進口依賴仍高，將透過建立國家級藥品智慧物流儲備中心，整合庫存、生產至使用，並結合藥品韌性基金，鼓勵原料藥國產，目標是讓藥物在對的時間，以對的量送至病人手中。

林意筑指出，藥品短缺趨勢全球皆然，新冠疫情後更暴露藥品供應鏈脆弱性，過去藥品供應「效率優先」思維，導致整體供應體系容錯率低，如今除把重點放在供藥效率，也應考量供藥韌性，為此，美國已建立由國家支持的藥品供應鏈與庫存系統，歐盟立法保障關鍵藥品，日本則關注抗生素等重要藥品是否可穩定生產製造。

我國雖有學名藥製造能力，但面臨高度仰賴大陸、印度進口原料藥，且民眾接受度低等挑戰。林意筑指出，我國國內生產藥物品項共1746項，其中原料藥為國產項目僅300項，比率17.2%，國內各級醫療機構使用學名藥比率，由基層向大醫院遞減，反應醫療人員及民眾接受度差異，基層診所及藥局使用率約8成5，地區醫院6成5、區域醫院6成，教學醫院僅剩5成2，有提升空間。

林意筑說，食藥署以「讓藥物在對的時間、以對的量送至病人手中」為目標，過去社區藥局最容易缺藥，卻也是病人最常接觸的第一線單位，食藥署將透過建立「國家級藥品智慧物流儲備中心」，作為國內藥品供應鏈大腦，調和生產、庫存及藥物分配情況，並藉由醫療院所用藥數據，早期辨識可能缺藥藥物，及早建立儲備清單，將缺藥預防化被動為主動。

食藥署另將成立藥品韌性基金，透過法規架構提供財務獎勵及協助，強化藥品供應韌性。林意筑指出，將持續推動原料藥國產化、優化早期預警、擴大國際合作，降低對單一藥品來源依賴，以便在短缺時快速反應，而藥品韌性不可靠單打獨鬥，食藥署持續參與國際對話，與各式國際組織簽署合作備忘錄，盼與國際夥伴同應對藥品短缺議題。

食藥署

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