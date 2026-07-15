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苦茶油也有花果香 茶改場建分級制推精品化國際化

中央社／ 台北15日電

苦茶油被喻為「東方橄欖油」，現在因處理方式不同，也可有花果等不同香氣，農業部茶及飲料作物改良場首度建立台灣茶油風味輪及分級系統，推動茶油走向精品化、國際化。

茶改場今天舉行記者會，發表「台灣茶油風味輪」及「台灣茶油分類分級系統（TCOAGs）」，希望讓生產端、通路端與消費端都能用同一套標準溝通品質，有助將茶油推向精品化與國際化。

茶改場場長蘇宗振說，希望以科學化感官評鑑流程與標準化分級架構，建立國產茶油可被描述、可被比較、可被溝通的新標準，協助產業由「賣油」升級為「賣品質、賣風味、賣品牌」，提升市場辨識度與附加價值，從食安走向精品，是台灣茶油下一個10年的目標。

蘇宗振說，茶油風味的形成，來自品種選擇、乾燥方式、剝殼處理、是否焙炒與製油工藝等環節共同影響；其中是否焙炒更是關鍵差異：未焙炒、低溫製油可保留清新植物調性；適度焙炒則因梅納反應發展出堅果、穀物與烘焙香氣，展現更深層的風味厚度。

茶改場產業科副研究員羅士凱介紹，茶油泛指山茶屬植物種子榨取的植物油，包括苦茶油及茶籽油，苦茶油是以一種稱為油茶的植物種子榨取，包括大果油茶或小果油茶。

羅士凱說，苦茶油主要脂肪酸含量可達70%以上，屬單元不飽和脂肪酸，發煙點高達攝氏220至250度，優於橄欖油，不同處理方式可呈現青香、果香、甜香、花香、焙香的風味，不但適合熱炒，也可用於冷盤、涼拌、沾食，愈來愈多消費者選用，帶動油茶產業成長。

茶改場統計，近10年台灣油茶種植面積由105年的1201公頃，逐年成長至114年的1830公頃，10年間增加629公頃，成長幅度超過52%。

茶改場將持續推動TCOAGs評鑑制度的教育推廣與人才培訓，並與產業團體及相關單位合作，促進國產茶油品質提升與市場拓展，建立台灣茶油專屬的風味文化與品質標準，打造具代表性的台灣特色精品油品。

農業部

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