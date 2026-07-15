TWAC填報期限放寬至抵台前7天 外籍旅客可提早完成入境申報

為提升外來旅客入境便利性，移民署宣布，即日起放寬台灣入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）填報期限，由原本須於抵達台灣前3天內填寫，延長為抵台前7天內即可上網申報申報，讓旅客有更充裕時間安排行程，也有助提升入境通關效率。

移民署表示，TWAC自2025年10月1日起全面取代紙本入國登記表，目前在各機關、航空公司及海空運輸業者共同推廣下，外來旅客線上填報率已超過99%。實施以來，陸續接獲旅客及運輸業者建議，希望能提早完成申報，方便轉機、多國旅行及郵輪旅客安排行程，因此參考國際作法後，決定將填報期限延長至抵台前7天。

移民署提醒，需填報TWAC的外來旅客，應於入境查驗前完成申報。填寫完成後，系統將寄發確認通知至電子郵件，旅客入境時無須出示填報畫面或郵件，查驗人員可直接透過護照讀取資料，加快通關流程；尚未完成填報者，也可利用機場或港口設置的TWAC QR Code即時填寫。

TWAC目前提供中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文及印尼文等多語介面，並支援拍照上傳護照基本資料頁，自動帶入個人資訊，縮短填寫時間；家庭或團體旅客也可由一人代為填報，最多可一次申報16名同行旅客。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，未來將持續蒐集旅客及運輸業者意見，優化TWAC功能與服務，並透過外交部、觀光署、民航局、航港局及航空公司、郵輪業者等管道加強宣導，持續推動智慧化入境服務，打造更便利、友善的通關環境。